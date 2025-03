Alessandro Gallo e la fede vissuta attraverso la musica

Giorni fa a Montefelcino serata di musica e fede con Alessandro Gallo nella chiesa di San Severo. Protagonisti dell’incontro sono stati Alessandro Gallo, frontman e fondatore della band Reale, e sua moglie Francesca. Si è trattato di un evento intimo e coinvolgente, organizzato dall’associazione Amici di Sant’Angela, nata da poco per gestire la canonica di San Severo e promuovere incontri di approfondimento sulla fede.

L’appuntamento faceva parte del tour di presentazione dell’autobiografia di Alessandro Gallo, che si intitola “Io non c’entro niente“, e ha richiamato un pubblico piuttosto numeroso. Con grande sincerità, l’artista ha raccontato il proprio percorso, fatto di cadute e risalite, offrendo vari spunti di riflessione su come fede e musica possano trasformare i momenti più duri in occasioni di crescita e speranza. Alessandro Gallo non si è sottratto alle domande, né dei moderatori né del pubblico, condividendo il proprio cammino di fede in modo autentico e diretto. Il suo racconto ha colpito per la semplicità con cui ha descritto esperienze che potrebbero appartenere a chiunque.

a. b.