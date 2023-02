Alessandro per ora resta in casa, il Comune lo aiuterà

"Un patto tra gentiluomini“ è stato quello che ieri ha impedito ad Alessandro e alla sua famiglia di finire in mezzo ad una strada. Alessandro è noto ai lettori del Carlino: è proprio Alessandro Moneti, l’agricoltore di 26 anni, il quale nonostante sia costretto in carrozzella sogna di poter coltivare i campi, guidando un trattore attrezzato con meccanismi compensativi in grado di renderlo autonomo. La voglia di riscatto, per Alessandro, parte proprio dal lavoro e dalla voglia di rimboccarsi le mani per primo, ma per come la storia è evoluta, è il caso di dire che prima del trattore, ora Alessandro ha bisogno di un tetto sopra la testa.

Che cosa è successo? A giugno la famiglia Moneti ha perso la casa, venduta all’asta dal Tribunale. Dopo sette mesi, il nuovo proprietario ha bussato per ottenere quanto acquistato, intimando per ieri alle 10 la consegna: le forze dell’ordine, però, non sono mai intervenute. Le parti coinvolte hanno acconsentito alla famiglia Moneti un rinvio di un paio di settimane, tempo massimo, prima di procedere con lo sgombero."E’ stata una mattina difficile da affrontare dal punto di vista morale e anche personale – è stato il commento a caldo di Giuseppe Moneti, padre di Alessandro –. E’ una sistuazione che non auguro a nessuno". Ora la palla passa alla città che si è dimostrata sensibile verso le vicissitudini di Alessandro. "Il primo obiettivo – spiega l’assessore Enzo Belloni, ex allenatore di basket di Alessandro – è quello di intercettare un alloggio che possa accogliere Alessandro, i coniugi Moneti e il fratellino più piccolo, il prima possibile. L’appartamento preferibilmente non deve avere barriere architettoniche". "Con le assistenti sociali – spiega l’assessore ai servizi sociali Luca Pandolfi – stiamo costruendo il percorso per dare garanzie necessarie alla locazione e poter contribuire al pagamento dell’affitto perché, attualmente non c’è disponibilità di un alloggio popolare". Come un raggio di luce sono apparse le tante persone che ieri mattina, fin dalle 9 hanno aspettato, fuori la casa di Alessandro, l’evolversi dello sgombero che poi non c’è stato. "Noi stiamo con Alessandro – Cato, Mone, Mamo, Corso e Cecio – amici di Moneti – sono stati i primi ad arrivare e gli ultimi ad andare via. Valeria e le altre amiche d’infanzia di Rosanna – mamma di Alessandro – hanno preso un permesso dal lavoro pur di testimoniare la loro vicinanza alla famiglia. "E’ un avvilimento, non ci diamo pace – dicono –. Le istituzioni e chi ha la possibilità di intervenire dovrebbe farlo al più presto". Nessuno vuole infrangere la legge: "Chi ha comprato casa ha ragione – conclude Valeria – ma trovare un alloggio ora è prioritario: non si può sbattere fuori di casa una famiglia con un ragazzo disabile e un minore". Presenti, ieri tra i sostenitori di Alessandro anche Coldiretti, Fondazione Wanda di Ferdinando e Centro servizi per il volontariato.

Solidea Vitali Rosati