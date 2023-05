"Alessandro vittima di un pirata" Dopo nove anni parla un testimone

Vittima di un pirata della strada. A dirlo è un testimone che la notte del 26 maggio 2014 ha visto tutto e depositato la propria testimonianza in tribunale. Dopo nove anni, il giovane agricoltore pesarese, Alessandro Moneti, sopravvissuto all’impatto, ma costretto in carrozzella per via di quell’incidente, potrebbe avere giustizia. L’udienza di riapertura del caso è fissata, in tribunale a Pesaro, la mattina del 18 maggio. "Alessandro Moneti, la notte del 26 maggio 2014, in sella al proprio scooter, venne investito in via Gradara, colpito da un’automobile sul fianco dello scooter".

L’avvocato milanese Domenico Musicco, presidente associazione vittime incidenti stradali, Asvil e difensore di Moneti, sarà a Pesaro perché il giudice ha riaperto il caso: "Il testimone, un signore di Caserta legato a Pesaro da interessi di lavoro, ha già rilasciato una versione scritta, molto dettagliata – dice Musicco –. Il signore ha visto l’incidente; una macchina si era fermata a prestare soccorso. Lui era nell’altro senso di marcia. Era in ritardo per rientrare. Non ha capito la gravità della situazione. Dovendo tornare in provincia di Caserta, ha proseguito. A dicembre del 2021 è rimasto colpito da un articolo sul Carlino che raccontava la vicenda di un giovane, vittima di incidente stradale che sognava di attrezzare un trattore. Ricollegando i fatti si è messo in contatto con la famiglia. Il giudice ha a disposizione anche alcuni video di quella notte, con riprese fatte da telecamere poste nei paraggi. Si vede anche una persona che scende, si ferma a guardare e riparte".

Quale prospettiva si apre per Moneti? "Qualora il giudice ritenga valida la deposizione del testimone, per Alessandro Moneti è possibile arrivare ad un risarcimento". Al tempo l’incidente finì in cronaca: Alessandro stava rientrando a casa in sella al proprio scooter Malaguti percorrendo via Gradara. Improvvisamente, poco prima della concessionaria Renault, lo schianto. Nel volo il giovane, allora 17enne, sbatté contro una centralina Enel per poi carambolare contro la cancellata del vecchio deposito della Sapum. Provvidenziale allora fu l’allarme lanciato da una ragazza la quale, passando in automobile, notò, per via di un riverbero causato dalle scarpe argento indossate da Alessandro, il giovane a terra. Ai lettori del Carlino la storia di Alessandro Moneti è nota: sia per il sogno del trattore per cui la raccolta fondi continua e sia per la complicata vicenda dello sgombero dalla casa finita all’asta, ora alle spalle. Affrontare la malattia ha spinto la famiglia verso le serie difficoltà economiche. L’eventuale risarcimento potrà contribuire a ridare un minimo di stabilità ai Moneti e copertura alle terapie seguite da Alessandro.

Solidea Vitali Rosati