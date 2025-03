Alessi e l’arte della norcineria: la buona tradizione di famiglia

La storia continua, anzi si evolve. Roberto, Pamela e Riccardo Alessi, norcini per natura e per passione, diventano laboratorio didattico dove sperimentare in diretta le produzioni di una volta. Sabato 9 marzo alle 16,30 infatti è prevista la degustazione gratuita aperta a tutti nel nuovo punto di produzione e assaggio della macelleria Alessi a Villa Ceccolini, in via Lago Maggiore 61/63. Una storia nuova, una sorta di "drive in" della norcineria made in Pesaro, dove arrivare in auto, parcheggiare, scegliere il salume (marchio suino dell’ermo colle che certifica nascita, crescita e macellazione nella regione Marche), la carne di scottona marchigiana e chianina (certificata Bovinmarche), la gastronomia pronta, oppure lo spiedino, la salsiccia, la porchetta, il formaggio o altro da portare a casa o consumare autonomamente al tavolo, in una sorta di gustoso fai da te (non è previsto servizio di ristorazione, ma solo di consumazione). Si possono così addentare i salumi del tempo andato: il salame dal budello gentile e con il suo grasso, il lonzino, la mortadella artigianale, il prosciutto di brado e quello cotto, la coppa di testa la quale, da salume bollito, è paradossalmente il meno grasso. Un inciso va fatto sul concetto di grasso che non è negativo se non abusato: grasso infatti significa sapore, sia che lo troviate nel prosciutto, che nella bistecca il cui indice di frollatura si misura anche dal colore: diffidate di quelle brillanti rosso vivo perché non hanno tanti giorni di maturazione, non spaventatevi e anzi rassicuratevi se la carne assume una colorazione scura perché è sintomo di adeguata frollatura e dunque di tenerezza.

La norcineria Alessi sfornerà anche hamburger, verdure cotte, cannelloni, porchetta, coniglio, pollo allo spiedo, sughi e ancora formaggi di pecora, mucca, capra, dai freschi agli stagionati, da quelli marchigiani fino ai piemontesi alcuni vincitori del word cheese (formaggi aromatizzati cremosi al cucchiaio, burro al cucchiaio, erborinati). Insomma un mondo da scoprire. La tradizione avanza, per fortuna.

d. e.