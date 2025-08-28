Alessia Morani attacca: "Mie foto prese dai social e postate sul sito hard. Basta, denuncio tutti"

Pesaro, 28 agosto 2025 – Ha chiuso gli occhi, presa dal senso di nausea e disgusto. "Meglio non vedere quello scempio" ha detto d’impulso, Alessia Morani, accortasi di essere tra le vittime del profilo pornografico “phica“, pubblicato su facebook, accessibile a tutti e scandaloso al pari di "Mia moglie", chiuso meno di una settimana fa dalla polizia postale. Nel giro di mezza giornata è successo tutto.

"Denuncerò il sito del forum Phica che ha preso, senza il mio consenso, immagini personali dai miei social network – ha scritto ieri Morani in un post pubblicato verso sera –. I commenti sono francamente inaccettabili e osceni e ledono la mia dignità di donna. Non sono purtroppo la sola e dobbiamo tutte denunciare questi gruppi di maschi che continuano ad agire in branco e impuniti nonostante le tante denunce. Sono molto scossa per l’accaduto ma credo che sia necessario reagire tutte insieme. Questi siti vanno chiusi e banditi. Adesso basta". Alessia Morani, avvocato, è un volto noto della politica italiana: esponente Pd, già deputata in due legislature, è candidata consigliere alle regionali. "Non cambia nulla: la maturità di una persona non è un antidoto al disgusto per tanta depravazione – spiega raggiunta al telefono –. Sono adulta: immagino che per una ragazza il disorientamento sia peggiore".

Tra le vittime del profilo c’erano anche minorenni? "Purtroppo sì. C’è chi ha trovato le foto della nipote 17enne. Sono immagini rubate dai profili Instagram. Vengono postate e date in pasto ai commenti". Ha letto frasi o espressioni che l’hanno particolarmente impressionata? "Sono irripetibili, mi creda. Con tutto il rispetto per gli animali, siamo di fronte a istinti e pulsioni aberranti. La dinamica è la stessa descritta dal profilo “Mia moglie“". In quel caso 32mila uomini si eccitavano davanti a foto rubate, ritraenti gambe di una lei, accavallate sotto il tavolo... "In “Mia moglie“ l’aspetto delinquenziale è aggravato dal fatto che a postare fossero mariti e compagni. In phica – fino a che non è stato chiuso d’autorità, per via delle denunce scattate quest’oggi – si vedevano foto di donne in pose comuni, rubate per essere sommerse di commenti volgari e bassi. Io e la mia collega, la politica Pd Alessandra Moretti, anche lei tra le vittime, denunceremo per evitare che questa vergogna venga banalizzata o minimizzata. Bisogna riuscire ad identificare le responsabilità ed evitare che queste violazioni proliferino sul web. Sarei d’accordo se fosse introdotto uno spid per l’iscrizione ai social così da poter garantire l’identità e tracciare le responsabilità". Come se n’è accorta? "Una mia amica del Pd di Latina si è accorta che lei ed altre erano finite nella rete. E’ bastato fare una ricerca e in molte siamo emerse tra le tante donne violate".