Martina Mazza morta, Alessia non sa ancora della sorella: lei fuori pericolo, ma non ricorda nulla

Pesaro, 27 giugno 2023 – Mentre ieri Simone – tra gli amici di Martina Mazza – lasciava un mazzo di fiori nel punto dell’incidente dove la 31enne è morta, a fare la spola Pesaro Ancona, per raggiungere in ospedale al Torrette, due dei tre sopravvissuti allo schianto di domenica pomeriggio, sono stati i genitori di Alessia Mazza e Kevin Kamcia. La prima, sorella di Martina, è fuori pericolo, ma resta in osservazione.

Il figlio di Marina non sa ancora che la mamma è morta

Il secondo, Kevin (foto), amico delle sorelle Mazza, è ancora in terapia intensiva. Ieri tra Bottega e Montecchio la gente non parlava d’altro che dello scontro provocato da una macchina lanciata a velocità folle sulla montelabbatese e della Fiat 500 travolta dal bolide sparato in contromano a 150 all’ora. "Quando l’abbiamo saputo ci sono venuti i brividi – dice una barista dell’età di Alessia e Kevin –. Qui ci conosciamo tutti. Stamattina dei nostri amici comuni ci hanno detto che Kevin è tutto rotto, ma cosciente. Ha raccontato gli ultimi secondi prima dell’impatto. Ha detto che non hanno avuto tempo di capire nulla se non quando la Fiat è stata sbalzata in aria. E’ stato giusto il tempo di gridare "nooo" che l’irreparabile è avvenuto. Kevin ha detto di aver temuto di soffocare, ha premuto con tutta la sua forza il finestrino per uscire dall’abitacolo".

A vegliare su di lui tutta la notte al Torrette è stata la mamma. Ieri è stato operato. Alessia Mazza, quando ha riaperto gli occhi, ha trovato la mano del padre Massimo: "Babbo...mi fa male la schiena", ha detto. "Non me la sono sentita di dirle della sorella Martina – conferma Massimo Mazza –: sono sempre state inseparabili. Come la sorella Martina, anche Alessia è solare: ha una grande energia che libera nel ballare". Scorrendo le foto su facebook, questo grande legame è evidente: Martina e Alessia belle come il sole, sorridono alla vita senza lasciare che i dispiaceri pesino sulla loro età.

Nel biglietto lasciato sul mazzo di fiori, un delicato omaggio alla sensibilità di Martina: "Ciao Marti, streghetta dal sorriso splendido e mamma super. P.S. La Bambo mancherà a tutti". Chi è la Bambo? E’ il personaggio “Anna Pannocchia“ inventato da Martina Mazza, abile illustratrice di Manga e pubblicato su Facebook. Di Martina gli amici ricordano il carattere molto determinato: "Era una persona tosta: non si risparmiava, soprattutto se di mezzo c’erano gli amici o il figlio. Dopo il turno di lavoro – dice Simone –, si metteva sempre a giocare con il figlio. Le recenti gite che ha fatto le ha organizzate per andare in qualche parco divertimenti per bambini. A vederla tutta tatuata sembrava una dura: invece era di cuore".

s.v.r.