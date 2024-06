Alessio Mattei, podio al Mugello

Alessio Mattei, 17enne di Gabicce Mare, Rookie nel trofeo Aprilia RS660, ottiene uno strameritato 3° posto in gara 1 al Mugello a soli 29 millesimi dai migliori piloti di questa categoria, frutto di tutto il lavoro iniziato con il team MMR dal primo round di Vallelunga dove c’è stato il suo primo contatto con la squadra e l’Aprilia RS660, ma anche dalla sua preparazione a casa sapientemente seguita dal coach Tiziano Tamagnini, che lo ripaga di tutti i sacrifici che sta facendo da anni. "Componente importante il lavoro del team perchè hanno lavorato fino a tarda notte per darmi la moto che a me più piaceva e che mi ha permesso di effettuare tanti sorpassi, di riportarmi sotto anche quando mi sono staccato dai primi per un paio di errorini che avevo commesso - commenta Alessio, - anche la mia condizione fisica non al 100% per un problema al braccio destro, ben curato dal mio medico sportivo prima di partire per il Mugello, che mi ha fatto fare qualche errore in gara. Comunque gara molto emozionante e adrenalinica fino all’ultima curva. Devo fare i complimenti anche ai miei avversari che non mi hanno fatto sconti".

l. d.