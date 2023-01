Alex Eusepi, un anno fa la tragedia "Lo sentiamo sempre qui con noi"

"Un ragazzo allegro, altruista, solare e tanto appassionato del suo lavoro. Affezionato alla sua famiglia e ai suoi amici. Un carattere, quello di Alex, forgiato all’insegna della generosità grazie alla costante presenza, sin da piccolo, all’interno del mondo dei vigili del fuoco". Così papà Marco, mamma Maria Nives, il fratello Andrea e la compagna Margherita hanno ricordato il pompiere e attivista politico Alex Eusepi ad un anno esatto dalla sua morte, causata da un aneurisma celebrale mentre era a bordo del suo motorino in piazzale Primo Maggio. Aveva solo 38 anni, una vita breve passata a servizio del prossimo, sia per via del suo lavoro di vigile del fuoco, che aveva intrapreso seguendo le orme del papà, sia per il suo impegno nei confronti dell’associazionismo come vicepresidente dell’associazione culturale ‘Periferica’ e consigliere del quartiere 4, Villa Fastiggi-Villa Ceccolini, a cui era molto legato.

Una perdita che ancora oggi lascia un segno indelebile anche nella famiglia dei pompieri che ricordano il giorno del funerale, svoltosi lo scorso 8 gennaio nella piazzetta rossa del circolo Arci di Villa Fastiggi, un luogo simbolo per il 38enne: "Quel giorno siamo arrivati con la nostra camionetta e lui a bordo, perché così avrebbe voluto – racconta commosso Michele Filippucci caposquadra Vigili del Fuoco –. In caserma lo chiamavamo il ‘lulone’ per via del suo modo di fare semplice che ogni volta tendeva la mano al prossimo, una persona che rendeva facili anche le cose più difficili e quando lo avevamo accanto ci sentivamo tutti protetti. Per noi rimarrà sempre l’eterno ragazzo che indossava i suoi jeans skinny, il suo casco e l’abbigliamento da giovanotto".

Ora in piazzale D’Annunzio c’è un olivo che ne ricorda costantemente la personalità. Poco distante anche una targhetta con raffigurato il volto di Alex e un qrcode (codice a barre) che, se scannerizzato, permette di accedere alla sua personale playlist musicale, "un modo – hanno ricordato gli amici di Periferica – per averlo sempre qui con noi. Abbiamo trascorso un nuovo anno insieme. Abbiamo suonato per Alex al circolo Mengaroni, a Vismara, in Baia Flaminia, all’Arci di Villa Fastiggi. In piazzale D’Annunzio – continuano – l’olivo ha bisogno d’acqua e a Villa Ceccolini il parco ha bisogno d’incontri. Abbiamo combattuto casa per casa la mancanza per trovarci sempre ‘con un sasso sulla pancia e un pensiero bello in testa’ tutto per te".

Anche Villa Ceccolini, infatti, lo ha ricordato dedicando a lui il parco del quartiere nel quale, qualche giorno fa, il papà Marco, assieme al fratello Andrea e al nipote Adam ha piantumato una quercia che lo stesso Alex aveva seminato in un vaso: "Ora quella – dice papà Marco – sarà la quercia di Alex, così tutti potranno ricordarlo".

Giorgia Monticelli