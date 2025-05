Alex Tieppo: giovane promessa del motociclismo italiano trionfa nel Campionato Minimoto

Ha appena 11 anni, ma in pista sfreccia con la grinta e la determinazione dei grandi. Alex Tieppo, residente a Borgo Massano, è uno dei talenti più promettenti del motociclismo giovanile italiano. Conosciuto nel paddock come "Tigre19", quest’anno è impegnato nel Campionato Italiano Minimoto – Trofeo Marco Simoncelli, dove sta raccogliendo risultati straordinari, al punto da conquistarsi anche un posto per il Campionato Europeo, in programma ad agosto 2025 in Ungheria. Pilota del team DPS Racing, Alex ha dimostrato fin dalle prime gare della stagione di avere stoffa da campione. Il 27 aprile, al suo esordio nella nuova categoria sul circuito internazionale d’Abruzzo a Ortona, ha stupito tutti arrivando a soli 0,018 secondi dalla pole position. In gara ha poi centrato una vittoria in gara 1 e un secondo posto al fotofinish in gara 2, distaccato di appena un millesimo di secondo. Ma è stato il 24 maggio alla Pista Azzurra di Borgo Ticino, per la seconda tappa del Campionato Italiano, che il piccolo "Tigre" ha davvero lasciato il segno. Dopo aver stabilito il record della pista in qualifica, con quasi un secondo di vantaggio sul secondo classificato, ha vinto la sprint race del sabato e poi ha dominato entrambe le gare della domenica, con ampie distanze sugli inseguitori. Risultato: leader del campionato e sempre più protagonista della stagione.

l. d.