Alex Zanotelli ospite d’onore della Scuola di Pace

Sarà Alex Zanotelli l’ospite d’onore della XX edizione della Scuola di pace ’Carlo Urbani. Il missionario comboniano che dal 1994 al 2002 ha vissuto a Korogocho, una delle infinite baraccopoli di Nairobi, mentre oggi vive a Napoli, nel rione Sanità, si batte da anni contro la privatizzazione dell’acqua e denuncia le ingiustizie nei confronti dei poveri e dei popoli impoveriti. Zanotelli sarà dunque a Fano sabato 4 marzo, al Centro pastorale diocesano, in via Roma 118.

Prima di lui, nello stesso luogo alle 16.30, si svolgerà un altro importante appuntamento: sabato prossimo, nell’anno in cui la guerra in Ucraina compie il suo primo anniversario, si parlerà di "Un’altra difesa è possibile", per richiamare l’attenzione sui percorsi e le azioni di carattere nonviolento e sulle alternative reali all’uso delle armi. Affianco al tema delle alternative alla guerra si affacciano altri due importanti anniversari: il 60° dalla pubblicazione dell’enciclica Pacem in Terris (25 febbraio) e il centenario della nascita di don Lorenzo Milani. A lui è dedicato l’ultimo appuntamento, "Vita di un profeta disobbediente", sabato 18 marzo con Mario Lancisi e Francesco Gesualdi.