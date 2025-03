Alexa sbaglia sindaco. Biancani la bastona

"Specchio specchio delle mie brame...chi è il più bello del reame?". Il tono è un po’ lo stesso, ma i contenuti sono altri. E soprattutto le finalità. Perché nel video in questione, il sindaco Andrea Biancani prova a fare un test con Alexa, la nota assistente virtuale di Amazon, e le chiede, appunto, chi è il sindaco di Pesaro.

Il povero mini-robot mostra tutte le sue lacune, almeno in termini di aggiornamento, e dice che il sindaco è Matteo Ricci. Biancani non si offende, anzi: saluta il compagno di partito ed ex collega, ora candidato in pectore alla presidenza della Regione. Ma Biancani ne approfitta per dare un avvertimento sul fronte dell’affidabilità dei sistemi digitali in genere: "Dài, anche la rete e Alexa non ne azzeccano una – dice Biancani dopo la risposta sbagliata dell’assistente virtuale – l’invito che faccio è sempre quello di verificare quello che ascoltiamo o leggiamo nella rete" .