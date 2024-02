Alexander Balanescu e il suo violino travolgente

Alexander Balanescu è la mente creativa, il violinista e il compositore del Balanescu Quartet, ensemble nato in Romania nel 1987, che si esibirà nell’ambito della rassegna Playlist (Teatro Rossini, sabato 3 ore 21). Formato da Clare Connors (secondo violino), Caroline Dale (violoncello) e Bill Hawkes (viola) – il Quartetto si distingue per adattare la forma tradizionale del gruppo a un repertorio ampio e variegato in grado di avvicinare la musica classica alla contemporaneità. L’eclettismo è la principale caratteristica del repertorio di Balanescu Quartet che spazia dalla musica pop elettronica dei Depeche Mode, dei Kraftwerk o degli Yellow Magic Orchestra, alle riletture di artisti come Michael Nyman, i Pet Shop Boys, John Lurie o Kate Bush. Altro punto di forza del Balanescu Quartet è il crossover creato con la musica popolare dell’Europa dell’Est, che ne fa un esperimento totalmente innovativo nel panorama musicale internazionale.

Dopo il primo tour in Romania, Alexander Balanescu riscopre il fascino della musica popolare della sua terra d’origine decidendo di unirlo alle sonorità della musica classica. Questa commistione di generi dà vita a “Luminitza“ (1994). Nel 1995 il Balanescu Quartet compone la colonna sonora del film “Angels & Insects“ del regista Philip Haas, mentre nel 1997 collabora con il gruppo rock inglese “Spiritualized“ per l’album “Ladies and Gentlemen We Are Floating in space“.

Biglietti posto unico numerato da 10 a 20 euro. Info e prevendite alla biglietteria del Teatro Rossini (0721 387621) e biglietterie circuito Amat/vivaticket, anche on line.

ma. ri. to.