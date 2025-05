Alice Feduzzi riconfermata alla Megabox: il libero di Vallefoglia continua a brillare

Dopo Valentina Bartolucci un’altra pesarese giocherà in maglia Megabox la prossima stagione. Ma mentre per Bartolucci è una novità, per Alice Feduzzi è una riconferma. Il libero di Vallefoglia ha infatti già difeso i colori delle tigri nell’anno appena concluso. Una giocatrice che il pubblico ama moltissimo. Non solo perché il campo è una tigre che lotta senza mai risparmiarsi, ma anche per la sua contagiosa simpatia fuori dal rettangolo di gioco. Classe 2006, già campione d’Italia Under 18 con l’Imoco Conegliano, l’anno scorso ha guadagnato un posto stabile nelle rotazioni di Andrea Pistola, scendendo in campo in 28 partite con il 37.7% di ricezioni perfette. Così il presidente Ivano Angeli: "Teniamo molto a fare della nostra squadra la vetrina delle eccellenze locali, dando l’opportunità alle migliori atlete del territorio di giocare ad alto livello con la nostra maglia. Alice è con noi dall’anno scorso, e nella prossima stagione verrà compagna un’altra pesarese come lei, Valentina Bartolucci. Penso che giocare con la squadra della propria città a questi livelli sia una soddisfazione enorme per ogni atleta, e da parte nostra proviamo altrettanta soddisfazione nel poter offrire un’occasione così importante a talenti come Alice, che hanno dimostrato di poter dire la loro anche in serie A1". Queste le parole di Alice Feduzzi: "Sono molto soddisfatta della stagione passata, del gruppo che si è formato e del mio percorso in questa società, fuori e dentro al campo. Abbiamo raggiunto dei bellissimi obbiettivi, non vedo l’ora di andare a giocare in Europa. Spero di poter fare una stagione come questa anche il prossimo anno". Di questo rinnovo saranno felici anche i tifosi che hanno istaurato un bellissimo rapporto con Alice. b.t.