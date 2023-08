Muore a 19 anni dopo la malattia, Pesaro piange Alice Fraternali

Pesaro, 25 agosto 2023 - Un intero quartiere straziato dal dolore per la scomparsa della giovanissima Alice Fraternali, 19enne, che lascia papà Claudio, mamma Natascia e la sorellina Emma di 16 anni.

La comunità di Borgo Santa Maria, che la conosceva bene, perché era lì che abitava assieme alla famiglia, si stringe al cordoglio della dolce Alice che nella vita, dopo essersi diplomata al Liceo Linguistico Mamiani di Pesaro nel 2022, aveva deciso di intraprendere la difficile strada di infermieristica all’Università di Ancona, luogo dove viveva con alcune coinquiline.

Una malattia che non le ha dato scampo; un melanoma scoperto per caso nel 2020 che si pensava essersi placato non dando più sintomi da circa due anni. Poi, il ritorno questa estate che è stato fatale. La 19enne, tra le passioni che coltivava; come la sua amata Inter che condivideva con il papà Claudio, aveva una predisposizione per l’aiuto verso il prossimo e nei confronti del suo quartiere partecipando attivamente al Palio dei Bracieri (dove quest’anno la contrada di Pozzo è scesa in fossa per la prima volta), alla Pozzo Pazza Estate e alla comunità della parrocchia della Maria Regina di Borgo Santa Maria dove faceva l’animatrice per l’oratorio, a servizio quindi anche dei più piccoli dispensando insegnamenti e aiuti.

“Un carattere determinato e dolce – lo ha descritto il papà Claudio - che, grazie al suo spirito guerriero ha sempre tranquillizzato la comunità e noi famigliari sull’andamento della sua malattia. Era lei l’ago della bilancia della nostra famiglia, era lei che risolveva le cose”.

I funerali di Alice Fraternali si svolgeranno domani (sabato) nel paco dei Tigli di Borgo Santa Maria alle 10.30, un luogo speciale e importante dove la giovane ragazza passava parecchio tempo in compagnia della famiglia e degli amici. Nello stesso parco, questa sera alle 21 si terrà il Santo Rosario.