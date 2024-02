Alla Barbajada non si rinuncia. Tentazioni rossiniane a Urbino

Cosa scegliere tra la scrittura di una opera musicale impegnativa come l’Otello e un gustoso caffé al cioccolato nei locali della Napoli lucente e seducente? La seconda, naturalmente. Fu così che Rossini, il quale avrebbe poi onorato il "contratto" sottoscritto con Domenico Barbaja componendo l’Otello in breve tempo, scoprì il fascino della "Barbajada", ovvero del caffé corretto con cioccolato, un antidepressivo e di più, un eccitante e appagante sorseggio che al Cigno piacque molto. La Barbajada sarà solo l’ultimo atto dell’ anteprima rossiniana servita domani alle 20,30 al ristorante "Ponente" di Urbino, in via Fontespino 11, per la regia del Rossinologo di fama internazionale Otello Renzi: "Inizieremo dalla insalata benedetta – spiega Renzi – quella descritta da Rossini che consigliava l’uso di olio di Provenza, senape inglese, una spruzzata di aceto francese, lattuga, con prudenza succo di limone e naturalmente il tartufo che tanto amava".

E sarà solo l’inizio perché poi si seguirà Rossini sulle tracce della "tacchinella al tartufo nero, bagnetto provenzale, carciofi e olive". Un piatto da lacrimare: "Ho pianto tre volte – scriverà Rossini – nella mia vita: quando mi fischiarono la prima opera, quando sentii suonare Paganini e quando mi cadde in acqua, durante una gita in barca, un tacchino farcito ai tartufo". E così proseguendo si arriverà ai maccheroni e ai tournedos rossiniani.

In abbinamento, spiega Renzi, "ci saranno vini con assonanze rossiniane: il Futurae Pas Dose’ Metodo Classico Millesimato, dell’azienda agricola Podere Vittoria, dotato di una freschezza minerale elegantissima; quindi il Castjio Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico, dell’azienda agricola Casaleta, anche questo vino con note francesizzanti; e ancora il Silver 31 Giorni Sangiovese e Montepulciano Bio dell’azienda agricola Giordano Galiardi, un rosso di grande eleganza. Con il dolce invece serviremo la Barbajata ideata da Rossini".

d.e.