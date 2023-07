Alla cagliese Linda Zepponi la qualifica di ’Maestro Artigiano’

La capacità "di interpretare la cultura e l’espressione del territorio marchigiano attraverso le lavorazioni artigianali e di contribuire alla formazione professionale degli allievi attraverso le sue competenze" sta alle base delle motivazioni che hanno indotto la Giunta Regionale delle Marche, dopo un iter lungo e complesso, a conferire alla cagliese Linda Zepponi (foto) de "La Via Maestra" l’importante riconoscimento di "Maestro Artigiano". Soddisfazione è stata espressa da Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino che ha l’artigiana cagliese tra i propri associati. "Il riconoscimento a Linda è motivo di orgoglio per tutta Confartigianato", dicono Michele Papi e Giulia Mazzarini, referente e responsabile del Gruppo Artistico di Confartigianato ricordando come proprio per la sua straordinaria arte, Linda sia stata inserita tra le eccellenze artigiane raccontate nel volume ‘Ars in Genium’. - La ceramica è un’arte antichissima che caratterizza tradizionalmente l’alto pesarese e Linda con la sua maestria Linda tramanda un saper fare antico, la storia e le tradizioni di Cagli, in particolare, dove si trova la sua bottega. Con i laboratori, in cui insegna la manipolazione e la decorazione della ceramica, offre l’opportunità di fare un’esperienza unica rappresentando un tipo di turismo esperienziale molto apprezzato".

Amedeo Pisciolini