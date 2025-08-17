Alla corte dei Brancaleoni. Piobbico celebra la fedeltà ai duchi di Urbino

Tutto pronto a Piobbico per uno dei più attesi eventi dell’anno: il 56° Palio dei Brancaleoni - Contesa della Pannocchia. L’antico borgo si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per quattro giorni di rievocazioni storiche, spettacoli e sapori antichi. Dal 21 al 24 agosto, il Palio dei Brancaleoni riporterà visitatori e cittadini indietro nel tempo, fino ai fasti e alle leggende della casata Brancaleoni. La rievocazione prende spunto da un fatto storico: il giuramento di fedeltà che nel 1574 il conte Antonio II prestò al duca di Urbino Francesco Maria II della Rovere. Proprio grazie a tale giuramento la contea dei Brancaleoni ottenne grande prestigio e numerosi vantaggi economici.

Le giornate rinascimentali prendono avvio giovedì 21 agosto con un appuntamento dal fascino unico: la Notte al Castello. Varcando il cancello del castello Brancaleoni, il pubblico verrà catapultato alla corte di Antonio II Brancaleoni, tra assalti armati, roghi di streghe, fantasmi e amori infelici. Uno spettacolo itinerante lungo un percorso suggestivo che promette emozioni forti. Il giorno successivo, venerdì 22 agosto, i riflettori si accenderanno sul Banchetto Rinascimentale. All’ombra della torre dell’orologio, il conte Antonio II offrirà ai presenti uno sfarzoso convivio: tra i ricchi piatti, ricostruiti sulla base delle ricette dell’epoca, e le bevande pregiate, musici, saltimbanchi e armigeri intratterranno gli ospiti, facendo rivivere la sontuosità delle feste di corte. La magìa del Palio entrerà nel vivo sabato 23 agosto. Dalle 19, le vie del borgo si animeranno grazie al mercato artigiano e alle taverne tipiche, dove si potranno gustare ricette della tradizione. In serata, gli spettacoli itineranti, la disfida dei capitani e il sorteggio dei cavalieri segneranno l’inizio delle competizioni, accompagnate dal ritmo dei tamburini e degli sbandieratori.

Gran finale domenica 24 agosto, quando il corteo storico percorrerà le vie di Piobbico fino al Parco Acque Minerali, teatro della Contesa della Pannocchia, giunta ormai alla 56° edizione, una competizione appassionante che coinvolge i quattro rioni: Castiglione, detentore del palio, Carda, Rocca e Pecorari. Dopo la proclamazione del rione vincitore, il borgo si illuminerà con "Il rito del fuoko", spettacolare performance della compagnia Kronos Acrobatic Theater, che concluderà l’edizione di quest’anno in un tripudio di luci e acrobazie. Saranno dunque quattro giorni ricchi di spettacoli, banchetti rinascimentali, sfide goliardiche e le suggestive Notti al Castello.

Per informazioni e prenotazioni: piobbico.proloco@gmail.comAmedeo Pisciolini