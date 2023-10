"Alla Don Milani i timori sono legittimi"

"Letto quanto accaduto alla scuola primaria Don Milani non riesco, da consigliere comunale – osserva Giovanni Dallasta (Lega) – a comprendere la reazione della preside che definisce, i timori comprensibili dei genitori di bambini colpiti da un’ipotetica intossicazione alimentare ’ridicole congetture’. Che però hanno colpito 17 alunni su22 con due portati al Pronto Soccorso. Fantasiosa semmai è la tesi d’un virus che gira in una sola classe risparmiando le altre! Se questa fosse la vera ragione, sarebbe da sottoporre al vaglio dei migliori virologi. Da parte dell’assessora, comprensibilmente sorpresa da quanto emerso, mi sarei aspettato magari un sollecito agli organi preposti per andare a fondo sull’accaduto perché, coi sintomi descritti, qualunque mamma o babbo avrebbe detto subito: è un’intossicazione alimentare! Sarebbe molto meglio evitare di costruire teoremi senza senso, e preoccuparsi invece che quanto accaduto resti isolato. Voglio ricordare che se in un’attività privata di ristorazione, bar, albergo, 17 clienti su 22 presentassero sintomi da intossicazione alimentare le autorità chiuderebbero precauzionalmente e immediatamente l’esercizio e non si sognerebbero di ipotizzare un virus intestinale".