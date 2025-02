Alla don Milani un murales e le manutenzioni

"Più bella e colorata fuori, più sicura e funzionale dentro". Lo scrive il Comune, riferendosi alla palestra della scuola don Milani di Villa San Martino, che si arricchisce, all’esterno, di un murale dedicato a Pesaro2024 realizzato dagli alunni della scuola elementare, e si riqualifica, all’interno, grazie agli interventi di manutenzione del Comune del valore di 40mila euro.

"Rendere gli edifici scolastici più sicuri, inclusivi e più sostenibili è una delle priorità della nostra Amministrazione, che sta investendo, e continuerà a farlo, sulla ristrutturazione e sulla costruzione dei luoghi della crescita", hanno commentato il sindaco Andrea Biancani e l’assessora alle Manutenzioni Mila Della Dora.

"Oggi, in occasione della presentazione del murale realizzato dagli alunni della scuola, sveliamo anche la nuova veste della palestra della Don Milani. Più sostenibile, grazie alla nuova illuminazione led; più accogliente, grazie alla tinteggiatura di tutto l’impianto; più funzionale grazie alla sostituzione della caldaia e alla sistemazione degli spogliatoi con il cambio degli arredi". Lavori che danno continuità agli interventi di impermeabilizzazione già realizzati.

E poi il murale: "L’opera dedicata a Pesaro 2024, che raffigura le unicità della città come la musica, la biciletta, la natura, le ceramiche e la pizza Rossini, è un bellissimo progetto educativo e creativo. Grazie ai ragazzi per il loro impegno, ma soprattutto grazie agli insegnanti e tutti gli operatori scolastici per il loro prezioso e insostituibile lavoro".