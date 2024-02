Alla faccia della collina del silenzio: "Feste in villa, sembra Riccione"

Da luogo del silenzio e della meditazione a discoteca a cielo aperto. A lamentarsi sono i residenti di Monte Giove-Prelato, zona che tutti identificano con l’eremo camaldolese, la chiesa del Prelato e dove, entro l’anno, si insedieranno i frati Trappisti di Frattocchie di Roma in fuga dai rumori del vicino aeroporto di Ciampino. Da qualche tempo le tranquille colline di Monte Giove-Prelato, sarebbero state prescelte per feste in campagna, organizzate nelle numerose ville sparse nel verde, con musica sparata al massimo volume, per ore ed ore, in qualsiasi periodo dell’anno, con una particolare concentrazione durante l’estate.

La situazione, esplosa negli anni del covid, è già stata denunciata dai residenti, anche attraverso una raccolta firme consegnata in Comune, ma negli ultimi tempi sarebbe diventata così insostenibile da indurre chi abita tra quelle colline, frati compresi, a chiedere un incontro al sindaco Massimo Seri, fissato per oggi alle 12, nella residenza municipale. Le difficoltà di convivenza tra chi cerca la tranquillità e chi vuole divertirsi nascerebbero dall’errore, commesso in passato, di inserire la zona in una classe di inquinamento acustico sbagliata. Quello che chiederanno i residenti al primo cittadino è di prendere a cuore la situazione, di disporre controlli severi sulle autorizzazioni per fare musica, sul rispetto dei limiti acustici e degli orari. Insomma chi abita tra la pace di Prelato-Monte Giove vorrebbe che la zona mantenesse le caratteristiche agricole e spirituali di un tempo, mentre ora è come se si sentissero catapultati nella collina di Riccione, famosa per le sue discoteche.

La tutela di Monte Giove – Prelato era proprio quello che aveva tentato di fare la capogruppo del Pd, Agnese Giacomoni, con l’emendamento proposto a ottobre dello scorso anno in consiglio comunale, in occasione della variante al Prg per la costruzione a Prelato del monastero dei Frati Trappisti. L’obiettivo era quello di identificare l’area come "luogo dell’anima" stabilendo "l’esclusivo insediamento di civili abitazioni, attività agricole e strutture religiose di culto a carattere conventuale, come eremi e monasteri". Peccato che l’emendamento, ricordano i residenti, sia stato respinto dal consiglio comunale. I cittadini sono indignati perché costretti a battersi per tutelare la pace di Monte Giove-Prelato contro chi non ascolta o non vuole ascoltare.