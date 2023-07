Alla Festa del fritto debuttano bombette e straccetti

Sarà un gran fritto, a base di pesce e non solo, in una tre giorni di divertimento ed esperienze enogastronomiche di eccellenza. Da domani fino a domenica, presso l’area dei giardini di via Tombaccia, ritorna la Festa del fritto, giunta alla sua 12esima edizione. Organizzata dall’associazione "Quei dlà dal fium", sodalizio nato per valorizzare il quartiere di Tombaccia, la sagra ha l’obiettivo di promuovere i prodotti enogastronomici locali, offrendo un programma ricco di eventi, dalla musica dal vivo all’intrattenimento per bambini, con giostrine e giochi gonfiabili.

Ieri mattina, durante la presentazione, al ristorante La Perla, che si occuperà della cucina, il presidente dell’associazione, Floriano Rondina, ha svelato la sorpresa di quest’anno, ovvero le bombette e gli straccetti fritti, due dolci artigianali realizzati da Pasquale De Rosa e Pasquale Buonfiglio. L’assessore agli Eventi, Etienn Lucarelli, ha sottolineato la positiva evoluzione dell’iniziativa: "Seguo sin dall’inizio questa sagra e ho molto apprezzato la volontà di partecipazione, che i tanti volontari hanno dimostrato, aprendo le porte di un quartiere che un tempo era poco conosciuto e che oggi si è ben integrato nella città. Anche quest’anno, grazie al comitato di Tombaccia, offriremo un’altra opportunità di buona cucina e socialità da non perdere".

Domani alle 19 si apriranno gli stand gastronomici e alle 21 allieterà la serata l’orchestra di Alessandro Mangani. Sabato si entrerà nel vivo con "Tanto fritto e non solo", mentre alle 20 ci saranno l’intrattenimento e lo spettacolo organizzato dalla scuola di ballo "Dance mania". A seguire l’orchestra di Joselito e sul palco secondario il deejay Conti Cali. Domenica, allieterà la serata con il ballo Sabrina, mentre concluderà l’evento l’orchestra Balla Onda.

Marco D’Errico