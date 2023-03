Alla Fondazione Pescheria 800mila euro per la Capitale della Cultura

di Luigi Luminati

Nella commissione consigliare Bilancio è emerso che a gestire i conti economici e le scelte di "Pesaro Capitale della Cultura" sarà la Fondazione Pescheria. L’ipotesi di creare un’altra fondazione comunale apposita è rientrata. Si è preferito indicare la Fondazione Pescheria costituita solo un paio d’anni addietro.

E sarà proprio questa a gestire già nell’anno in corso gran parte del milione di euro stanziato a livello nazionale per la capitale italiana della cultura 2024. Infatti saranno destinati al bilancio 2023 i primi 800 mila euro. La Fondazione Pescheria è presieduta dal vice sindaco e assessore alla Cultura Daniele Vimini (foto). Lo staff è composto da Stefano Straccini, direttore generale e da Marcello Smarelli, consigliere artistico. Mentre a fianco di Vimini ci sono i consiglieri Cinzia Ceccaroli e Daniele Capecci. Dal Comune sottolineano che la partecipazione della Fondazione Pescheria è quasi naturale visto che lo statuto è stato modificato e le finalità ampliate. Tanto che la gestione delle manifestazione della Capitale della Cultura rientrano naturalmente nelle attività di questo ente. Certo che parliamo di cifre aggiuntive considerevoli, come accaduto qualche anno addietro con la celebrazione dei 150 anni di Gioachino Rossini.

"In realtà il Comune poteva gestire direttamente la celebrazione della Capitale italiana della Cultura. E volerlo fare con una Fondazione non è certo la scelta più trasparente. Da una parte potrei dire – sottolinea il consigliere della Lega Dario Andreolli – che capisco la tensione del vice sindaco Vimini, dall’altra mi preoccupano i precedenti: ancora non abbiamo visto i conti definitivi dei fondi statali per la celebrazione dei cento cinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini, che risalgono al 2018-2019. Forse a Pesaro è indispensabile stare in fiducia".

La comunicazione in commissione è stata fatta dall’assessore al bilancio Andrea Nobili che non ha potuto poi rispondere ai dubbi ed ai quesiti dei consiglieri di opposizione. Le gestione attraverso una Fondazione dovrebbe agevolare non solo la gestione dei fondi statali ma anche delle eventuali sponsorizzazioni private che si punta ad attivare. In realtà il Comune ha intenzione di creare una gestione su tre annate: a cominciare proprio dall’atto di affidamento dei fondi alla Fondazione Pescheria. Insomma tra breve ci sarà il primo passo reale anche a livello amministrativo. In bocca al lupo.