Alla Fortuna su il sipario. Carrellata di star

Quest’anno salgono a 24 le serate di spettacolo di FanoTeatro, la stagione di prosa del Teatro della Fortuna di Fano, grazie agli 8 titoli (uno in più, per tre serate, in programma dal 20 ottobre 2023 al 21 aprile 2024) del ricco cartellone approntato da Amat con il contributo del Comune di Fano, Regione Marche e MiC, declinato secondo le molteplici espressioni del mondo teatrale.. Saranno Lino Guanciale e Francesco Montanari ad inaugurare con "L’uomo più crudele del mondo" (testo e regia di Davide Sacco) la nuova stagione fanese che fra pochi giorni darà ai già sottoscrittori la possibilità di rinnovare gli abbonamenti (dal 21 al 29 settembre tra conferma dei posti e cambi) mentre dall’1 al 12 ottobre offre a chi ancora non ce l’ha, la possibilità di assicurarsi un nuovo abbonamento. La stagione prosegue poi con un romanzo straordinario, poetico e lieve, di quelli che si incidono nell’anima e le regalano sollievo e fiducia: "Le nostre anime di notte" di Kent Haruf giunge in scena dal 24 al 26 novembre con l’interpretazione di due magnifici attori come Lella Costa ed Elia Shilton diretti dalla sapiente regia di Serena Sinigaglia. Ambientato in una comunità di immigrati siciliani a Brooklyn, "Uno sguardo dal ponte" è il dramma della gelosia di Miller a FanoTeatro dall’8 al 10 dicembre nell’interpretazione di Massimo Popolizio, indiscusso Maestro della scena che firma anche la regia. Un grande affresco sociale, ma anche il ritratto di un uomo onesto, compromesso e sconfitto da una incestuosa passione erotica. Completano il cast Valentina Sperlì, Michele Nani, Raffaele Esposito, Lorenzo Grilli, Gaja Masciale, Felice Montervino, Gabriele Brunelli, Claudio Pellerito. Dal 12 al 14 gennaio spazio alla comicità intelligente e acuta di Massimo Lopez e Tullio Solenghi con "Dove eravamo rimasti", spettacolo di arti varie come recita il sottotitolo che nasce dalla collaborazione con Giorgio Cappozzo e vede in scena la Jazz Company diretta da Gabriele Comeglio.

Kataklò, riconosciuta per essere la prima compagnia teatrale ad aver introdotto l’athletic theatre nel panorama della danza italiana, nata dal genio artistico di Giulia Staccioli, attende invece il pubblico dal 16 al 18 febbraio con "Back to Dance" mentre "Un curioso accidente" di Carlo Goldoni arriva al Teatro della Fortuna dal primo al 3 marzo con l’interpretazione e la regia di un grande maestro della scena quale Gabriele Lavia. Con lui sul palcoscenico Federica Di Martino a dare vita a questa commedia che si svolge in Olanda. Poi c’è "Perfetta" un monologo teatrale scritto da Mattia Torre, affidato a Geppi Cucciari che arriva al Teatro della Fortuna dal 5 al 7 aprile. FanoTeatro si conclude con "Amanti" (dal 19 al 21 aprile), una commedia brillante e divertente, con situazioni e dialoghi che strappano risate, scritta e diretta da Ivan Cotroneo, con Massimiliano Gallo e Fabrizia Sacchi. Una commedia, ma anche un’esplorazione dei sentimenti di una coppia che nella clandestinità trova rifugio, conforto, divertimento, ma anche affanno, preoccupazione e forse pericolo. Informazioni: Teatro della Fortuna (0721 830742), www.teatrodellafortuna.it, AMAT (071 2072439), www.amatmarche.net. Inizio spettacoli ore 21, domenica ore 17.

Tiziana Petrelli