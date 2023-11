Alla Ginestra il tartufo è una questione di famiglia

Una sosta al ristorante La Ginestra al Furlo di Acqualagna è come tornare a casa propria. Marina Giacomel ha saputo dare continuità a una storia che dura da oltre cinquant’anni e che ha visto passare per questo locale generazioni di appassionati di tartufo, persone arrivate da ogni parte d’Italia e non solo per respirare ciò che la famiglia Giacomel ha saputo creare: un luogo accogliente, arredato con cura, immerso nella natura e con la vicina gola del Furlo che continua ancora a sprigionare il suo fascino immutato nel tempo. Buone premesse per sedersi a tavola e per gustare le ricette preparate dal cuoco Michele Renda, che ha saputo guadagnarsi anche il plauso dell’ultima edizione della guida del Gambero rosso ai ristoranti d’Italia, la quale ha narrato le sue gesta: "Cucina solida e seria – si legge – in mano ora al rodato Michele Renga, tra prosciutto d’oca affumicato in casa con faggio e alloro, misticanza, mandorle, oppure golosa bresaola di scottona autoprodotta". E ancora, "tortello di marchigiana, cremoso di parmigiano e tartufo nero, petto d’anatra al “Blue“, visciole di Cantiano ed erbe al salto. Dolci, pane, pasta made in Ginestra a sostanziare il chilometro quasi zero. Menù veggie e per bambini. Cantina nazionale con le Marche in copertina. Cortesia e accoglienza – conclude la nota della guida – con Marina e Alessandro, gli eredi della storia di qui, in regia". Nota di merito anche per i "salumi fatti in casa e le carni tutte d’elevazione e accurata maturazione". Nella stessa guida La Ginestra si è guadagnata l’importante punteggio di 77. Il ristorante è chiuso il lunedì e le prenotazioni si ricevono allo 0721 797033. Un bel riconoscimento anche per il cuoco Michele Renga che festeggia i venticinque anni passati tra i ristoranti La Palazzina e La Ginestra a cucinare non solo tartufo ma anche cacciagione e selvaggina.

d.e.