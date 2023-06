Alla kermesse letteraria luci sulla poesia

E’ partito il conto alla rovescia per l’edizione 2023 di Passaggi Festival, in programma a Fano dal 21 al 25 giugno. Un’edizione piena di pagine diverse da sfogliare, l’ultima delle quali sarà scritta in versi. A chiudere la manifestazione sarà infatti un mini festival di poesia: si chiama ‘Passaggi diVersi’ e prevede tre appuntamenti, tutti nella serata finale di domenica 25. Ad aprirla sarà il ‘Premio letterario internazionale Franco Fortini’ (ore 21): la giuria presieduta da Christian Sinicco proclamerà il vincitore dell’ottava edizione, scelto fra la cinquina finalista composta da Prisca Agustoni (Verso la ruggine, ed. Interlinea), Francesco Brancati (L’assedio della gioia, ed. Le Lettere), Marilena Renda (Fuoco degli occhi, Nino Aragno editore), Mary Barbara Tolusso (Apolide, ed. Mondadori), Gian Mario Villalta (Dove sono gli anni, ed. Garzanti). A seguire l’appuntamento dedicato agli ‘Editori coraggiosi’ (ore 22), con due coppie formate da editore e poeta.

Ci saranno la fanese Franca Mancinelli (foto), curatrice della collana di poesia dell’editore Anima Mundi, con la poetessa Roberta Castoldi, autrice de "La formula dell’orizzonte" (AnimaMundi), e Cristina Daglio, editrice di Puntoacapo, con il poeta Luca Nicoletti ("Rappresentazione della Luna", Puntoacapo edizioni). Si terminerà, dalle 23 a mezzanotte, con ‘Calici diVersi’, con letture di poesie e degustazione di vini marchigiani: i poeti protagonisti saranno Christian Sinicco, Francesca Bavosi, Gianni Iasimone, Daniele Ricci e Salvatore Ritrovato.