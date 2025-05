Alla Pirandello si torna all’antico con il calciobalilla

Il calcio balilla torna di moda tra i giovani e l’istituto comprensivo statale Luigi Pirandello è pronto a ospitarne il torneo. Grazie al tenace lavoro di Giuseppe David, delegato Regionale Marche Ficb (Federazione Italiana Calcio Balilla), le sedici classi della scuola media Pirandello hanno formato trentadue coppie che dopo essersi preparate per quattro mesi a quesa competizione, si sfideranno martedì 3 giugno all’interno del plesso. Il torneo, che dopo una fase a gironi andrà a premiare le tre coppie sul podio, è stato reso possibile dal contributo del dirigente scolastico Lucia Bumma e del professore di educazione fisica Egidio Cangiotti. L’associazione Ficb e l’assessore alle politiche educative e giovanili Camilla Murgia sono infine gli altri fautori dell’evento. Se la prima ha infatti lasciato in comodato d’uso i calciobalilla, affinché gli alunni si avvicinassero a questa disciplina, la Murgia ha consentito a David di visitare tutte le varie sedi delle Scuole Medie di Pesaro. Il torneo si ripeterà poi anche quest’estate in occasione del Pesaro Challenge alla Palla del Pomodoro. In questo modo anche i più giovani potranno dunque appassionarsi ad una disciplina amata da intere generazioni.

Lorenzo Mazzanti