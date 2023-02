"Alla prossima mareggiata ciclabile a rischio"

La quiete dopo la tempesta. Un po’ di sole e la bassa marea di questi giorni, con il suo effetto... Normandia, perché il mare è arretrato per qualche decina di metri, ha posto in luce quel mezzo disastro provocato dal maltempo e dalla burrasca di una decina di giorni fa. Crollata la pavimentazione di alcune strutture con ampie buche che hanno ingoiato tutto, come l’area ristorante di bagni Margherita dove sono sprofondati alcuni metri quadrati di pavimentazione. Divelte vetrate, addirittura letteralmente spostati i pesantissimi plinti di cemento armato usati per stabilizzare i blocchi di cabine. Completamente saltata tutta la pavimentazione in cemento che corre accanto alla pista ciclabile, lato mare. Il tutto nel solito posto, all’inizio della ciclabile per un tratto che arriva fino all’inizio della spiaggia libera. Non s’è salvato nessuno.

"Non oso immagine cosa sarebbe successo se non ci fossero state le scogliere – dice Sabina Cardinali, della Cna bagnini –. I danni, soprattutto nel tratto di Sottomonte sono stati pesanti, forse peggiori di quelli provocati dalle mareggiate di qualche anno fa. Siamo già andati a parlare con il Comune proprio per affrontare questa situazione e ci dobbiamo di nuovo incontrare. Il problema in quel tratto sono le scogliere che dovevano essere rinforzate, ma per i ribassi d’asta invece di lavori per 200mila euro, se ne faranno per 70mila. Occorre dire che – continua Sabina Cardinali – che il consigliere regionale Biancani si sta battendo, ma adesso è all’opposizione e quindi nuota controcorrente. Comunque per avere chiarezza della situazione, e quindi l’importanza del ripascimento, occorrerà attendere la fine di marzo. Perché poi da martedì torna il tempo brutto".

Chi sta vivendo una situazione difficile è Raniero Dragomanni dei bagni Margherita: "L’unica scogliera che non è stata caricata è quella davanti ai miei bagni e ai bagni Due Palme. E’ più bassa delle altre. Un problema che non è di oggi perché quando nel Duemila la regione face l’appalto per le scogliere misero la metà del materiale che era necessario rispetto al progetto esecutivo. Ed ancora oggi è in queste condizioni anche se hanno fatto lavori circa un mese fa. Io spero che prima dell’estate intervengano per porre rimedio a questo stato di cose, perché al di là dei danni he ho subito io e sono notevoli, la situazione è al limite per cui con le prossime mareggiate potrebbe essere messa in discussione la stessa pista ciclabile, perché il mare ha scavato e portato via la sabbia. Quanti danni? Difficile quantificare cerchiamo ora di porre rimedio, ma nei prossimi giorni torna di nuovo il cattivo tempo. Ma parlare è inutile perché sono anni che ne discutiamo ma non si riesce ancora a risolvere il problema". Molto probabilmente fino a quando ler Ferrovie dello Stato saranno costrette a bloccare la circolazione dei treni.

m.g.