Alla quarta giornata è già alta tensione

Nel campionato di Prima categoria la quarta giornata ha partorito sei vittorie, di queste l’unica esterna è quella della capolista Avis Montecalvo (2-5 a Tavernelle). In classifica generale dietro al Montecalvo (a meno 1) c’è il Pantano, poi la graduatoria scorre fino ad arrivare a Muraglia (ultima a zero punti).

I numeri. Due le doppiette messe a segno nelle 8 gare di sabato scorso: quella di Ciacci del Csi Delfino Fano contro la Viridissima Apecchio e quella di Bracci della Nuova Real Metauro contro l’Osteria Nuova. Tre le squadre che non hanno mai vinto, oltre al Muraglia c’è l’Apecchio e il Peglio. Tre anche quelle che non hanno mai perso: l’Avis Montecalvo, il San Costanzo e l’Atletico Mondolfo. Più gol di tutti gli ha segnati il Pantano calcio (10) mentre la difesa meno perforate è quella dell’Atletico Mondolfo (1).

Il commento è del mister dell’Avis Montecalvo Francesco Scotti: "Le prime quattro giornate hanno dimostrato che il campionato sarà intenso e combattuto. I risultati hanno messo in evidenza un grande equilibrio e questo sta a significare che ogni partita andrà disputata con la massima attenzione perché di scontato non c’è nulla. Domenica andremo ad incontrare una squadra neopromossa (Csi Delfino Fano) che vanta ottimi giovani che arrivano dal loro grande e prestigioso settore giovanile ottenendo nelle prime giornate grandi risultati (7 punti). Per questo mi aspetto una partita ad alta intensità e di un buon livello tecnico-agonistico".

I bomber. La classifica cannonieri dopo 4 partite è la seguente: 4 reti Federico Benvenuti (San Costanzo), 3 reti: Cosimo De Gennaro (Pantano Calcio), Andrea Procaccini (Pantano Calcio), Giacomo Tiriboco (Atletico Mondolfo). 2 reti: Pedini (Nuova Real Metauro), Ottaviani (Audax Piobbico), Cinotti (Maior), Menconi (Maior), Pagnini (Pantano Calcio), Ferraraccio (Falco Acqualagna), Gambelli (Falco Acqualagna), Ciacci (Csi Delfino), Cocchi (A.Montecalvo), Boschetti (A.Montecalvo), Dionisi (Tavernelle), Mazzanti (Real Altofoglia), Bernacchia (Audax Piobbico), Bracci (Nuova Real Metauro), seguono con 1 gol a testa 40 calciatori.

La squadra della settimana. 1)Sartarelli (San Costanzo), 2) Rossi N. (Peglio); 3) RenghI (Falco Acqualagna), 4)Fontanessi (Avis Montecalvo), 5)Vichi (Csi Delfino Fano), 6)Fiorucci N. (Audax Piobbico), 7)Messina (Atletico Mondolfo), 8) Fall (V.Apecchio), 9)Palazzi (Mercatellese), 10)De Gennaro (Pantano Calcio), 11)Bracci (Nuova Real Metauro). All. Scotti (Avis Montecalvo), Arbitro Pucci della sezione di Pesaro (A.Mondolfo- Maior).

Amedeo Pisciolini