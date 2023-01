Alla ‘Rebel House’ c’è Cristiano Godano

Proseguono gli appuntamenti di spessore alla ‘Rebel House’ di Pergola, lo spazio culturale allestito nello storico Palazzo Mattei Baldini, inaugurato il 17 dicembre scorso. Stasera alle 21,30 sarà ospite Cristiano Godano, leader dei Marlene Kuntz, che ha accolto l’invito a raccontare e raccontarsi col suo nuovo album ‘Mi ero perso il cuore’, una collezione di canzoni che incontra - e dove può cerca di affrontare per combattere - i demoni della mente. "Si tratta di una raccolta di ballate acustiche e di canzoni sospese in un non-tempo in cui passato e futuro sono assenti. Un disco che ha il coraggio della paura – sottolinea il cantautore -, perché esibisce questa tenera, autentica, poetica vulnerabilità". "E con una premessa simile e uno spazio suggestivo come quello di ‘Rebel House’ – aggiungono gli organizzatori -, perdersi un incontro viso a viso, spalla a spalla, mente a mente e cuore a cuore con l’artista non è un’opzione valutabile". Per l’evento sono attive le prevendite sul sito dì liveticket.it. Domani un altro appuntamento musicale: con Thek, artista marchigiano, visionario, caleidoscopico, che proporrà la sua produzione di musica elettronica, techno, unita al suono di chitarre e bassi ‘real’. Sarà proposto in un nuovo format ideato da ‘Rebel House’, che prevede dopo il concerto show case dell’artista, alle 21,15 e della durata di circa 45 minuti, la proiezione di un film scelto dallo stesso Thek: ‘Blade Runner’ (1982), il cult di Ridley Scott, che inizierà alle 22. Sabato, poi, sarà la volta del giornalista dj di Virgin Radio e scrittore Massimo Cotto, che (dalle 18) presenterà il libro ‘Il re della memoria’.

s.fr.