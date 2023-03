Alla Rebel House la grande fotografia

Dopo tanta musica, alla Rebel House di Pergola è di nuovo il tempo della grande fotografia. Da sabato e per tutto il mese di aprile, una raccolta d’immagini dal titolo ‘Poesia dell’intervallo’, ad opera dell’artista toscano Nicola Bertellotti, sarà in mostra nei suggestivi spazi della casa culturale allestita a Palazzo Mattei Baldini. Vincitore del prestigioso Premio ‘Arte 2022 - targa d’oro per la fotografia’ e autore di apprezzate esposizioni in diverse parti del pianeta, Bertellotti viaggia per il mondo cercando di riscoprire la gloria passata di luoghi dimenticati. Con le opere in mostra nella città dei Bronzi racconta, "attraverso una narrazione visiva evocativa e sentimentale, quei luoghi altisonanti della musica e delle arti estromessi dalla loro funzione, spogliati dal pubblico e dallo spettacolo, sedotti dal fascino della caducità del tempo e dell’incuria degli uomini". L’inaugurazione della mostra si svolgerà alla presenza dell’artista il primo aprile alle ore 18 e per l’occasione Nicola Bertellotti si racconterà al pubblico. A seguire, un concerto di musica vocale e da camera a cura di Andreina Zatti e Marco Agostinelli. La rassegna fotografica sarà visitabile in concomitanza con tutti gli eventi di Rebel House e anche su appuntamento, chiamando il 335.5309570 o il 333.7059437. La vivacissima casa culturale, diretta da Serena Pierfranceschi e Mattia Priori, proporrà ad aprile due concerti live (il 15 e il 23) e una serata ‘Jazz Friends’ per la giornata del 16.

s.fr.