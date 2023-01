Alla “Rebel House” si esibisce il cantautore Vincenzo Fasano

Due nuovi appuntamenti, questo weekend, a ‘Rebel House’: lo spazio per iniziative culturali realizzato a Pergola, nelle stanze dello storico Palazzo Mattei Baldini. Oggi alle 21,30 il cantautore Vincenzo Fasano, accompagnato dalla violoncellista Daniela Savoldi, presenterà ‘Acquapunk’. Un album in cui la purezza dell’acqua e la noncuranza dell’uomo verso il pianeta sono sussurrate, narrate e infine urlate in una sequenza ‘filmica’, che coincide con il processo creativo dell’artista che parte dalle immagini, passando per la musica e proiettandosi infine tramite le parole nella retina degli ascoltatori.

Domani, sempre alle 21.30, sarà il turno di Ludovico Cipriani, blueseman marchigiano, riferimento per il genere in Italia e già protagonista dei più importanti festival blues della Penisola. Suonerà in trio con una parte della sua ‘Ludo Cipriani Collective’. Per il 27 e il 28 gennaio, ‘Rebel House’ ha già messo in programma altri due eventi ai quali si aggiungerà un ulteriore concerto-incontro speciale con un artista simbolo del movimento indie rock italiano che sarà svelato tra qualche giorno. Fino al 28 gennaio, inoltre, continuerà ad essere visitabile negli spazi di Palazzo Mattei Baldini la mostra che ha inaugurato la stagione 2023 di ‘Rebel House’, dal titolo ‘Rock Away’ di Henry Ruggeri, fotografo ufficiale di Virgin Radio. Tutti i dettagli relativi ai concerti e alle altre iniziative su [email protected] e ai numeri 335.5309570 e 333.7059437. s.fr.