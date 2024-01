Alla Rebel in scena Carnesi e ’And the bear’

Uno spazio artistico che unisce sempre di più alla grandezza dei suoi ospiti la promozione del territorio in cui si trova. E’ ‘Rebel House’ di Pergola, all’interno del meraviglioso palazzo Mattei Baldini: "una ‘casa’ che non si rassegna al fatto di trovarsi nella periferia del mondo". E, che tanto per non smentirsi, stasera dalle 21,15 ospiterà Nicolò Carnesi e And the bear. Il primo è un artista eclettico, cantautore della tradizione nazionale, funambolico creatore di brani di blues elettronico e perfino autore lirico. Pubblica il primo album nel 2012: ‘Gli eroi non escono il sabato’, arricchito dalla collaborazione con Brunori SAS, che accompagna nel suo tour nei club d’Italia nel 2014, l’anno dell’uscita del suo secondo album ‘Ho una galassia nell’armadio’. Il terzo disco, ‘Bellissima Noia’, del 2016, vede la partecipazione non solo di Brunori SAS, ma anche de Lo Stato Sociale, Dente, Dimartino, Luci della Centrale elettrica e Appino. Nel 2019 esce l’album ‘Ho bisogno di dirti domani’ e nel 2021 pubblica gli inediti ‘Virtuale’ e ‘Consumati’ e a 10 dal primo album propone una riedizione dello stesso con il singolo apripista ‘Levati’ interpretato insieme a Dente, seguito da ‘Kinder cereali all’amianto’ con i Fast Animals and Slow Kids e da ‘Penelope, spara!’ con Dimartino.

"Chissà quali panni deciderà di indossare all’interno del nostro salotto ribelle – si domandano i direttori creativi di Rebel House Mattia Priori e Serena Pierfranceschi -; noi non vediamo l’ora di scoprirlo. Ad aprire il concerto di Carnesi sarà un artista che ci ha stregato il cuore: And the bear, il progetto solista di Alexandre Manuel, polistrumentista francese con base nelle Marche dal 1998". And the bear, nel 2020, dopo quasi 50 concerti in luoghi insoliti (mostre d’arte, studi fotografici, festival di cinema) ha composto il suo primo album ‘This Is the Darkness I Used To Tape’, che la rivista ‘rock.it’ definisce "Un disco roccioso con delle sfumature ricercate, su un percorso bizzarro e di spessore".

Sandro Franceschetti