Alla ricerca del mito del padre La Covre rievoca l’asso dei cieli

Dalla vita al racconto, partendo dalla morte del padre. E’ un reading che racconta una perdita per affrontarla, elaborarla e per arrivare a capire che "la mancanza è la più forte presenza che si possa sentire", a maggior ragione se a mancare è un padre scomparso pochi giorni dopo la tua nascita.

E’ un sogno, anzi… un volo, lo spettacolo “Il sogno del papà“, reading a due voci di Damiana Covre e Alberto Butturini, che andrà in scena domani alle 21 al cinemateatro Masetti di Fano.

"Ognuno dei miei familiari ha trattenuto il dolore in solitudine, a modo suo – racconta Damiana –, senza elaborarlo insieme agli altri. “Tu eri troppo piccola, non potevi capire“, mi dicevano. Ma io ho avuto sempre il desiderio latente di ricostruire la storia, per trovare il padre che non ho nemmeno conosciuto". Tra parole, immagini, foto di famiglia, documenti (che attestano i meriti del protagonista conseguiti nelle azioni di volo) e la musica originale di Carlo Pimazzoni, il racconto è una storia personale di audacia, di guerra e di famiglia. Protagonista assente è Tullio Covre, asso dell’aviazione durante la Seconda guerra mondiale, che ha perso la vita in un incidente di volo sportivo il 2 luglio del 1961 quando la figlia Damiana (narratrice) ha appena 33 giorni di vita.

E così la vita di Damiana è stata segnata dal peso di quel padre mai conosciuto, una presenzaassenza che le ha impedito di smettere di farsi domande. E’ stata una vita di ricerca quella dell’ultima dei 7 figli Covre, fanese d’adozione (qui è traduttrice dall’inglese e dal francese e autrice di testi per l’insegnamento dell’inglese ai bambini): una ricerca sofferta, ostinata, complessa, a volte inconsapevole e ingenua, ma sempre sostenuta dall’amico dell’adolescenza Alberto Burattini, un’amicizia a distanza legata dalla lingua comune che si nutre della mancanza paterna. Lui, saggio custode di segreti (e copywriter di professione) condivide con lei lo sforzo di dare un senso e un ordine a quell’incredibile labirinto di fotografie, testimonianze, documenti, sentimenti ed emozioni entro cui si addentra il viaggio della memoria. E alla fine del racconto il percorso si rivela salvifico: non solo per Damiana.

Tiziana Petrelli