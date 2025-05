Alla ricerca delle antiche filande. Studenti sulla via dei tessuti

Un viaggio tra tessuti, storia e territorio, disegnato dalle mani degli studenti del Liceo artistico di Pesaro. È questo il cuore del percorso presentato nella sede del Mengaroni, dove si è concluso il Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO), realizzato nell’ambito del progetto europeo Aracne. Cultural Heritage for the European silk route.

Capofila dell’iniziativa il CREA-AA, Laboratorio di Gelsibachicoltura di Padova. Un’esperienza che ha visto ragazze e ragazzi impegnati in un lavoro di ricerca, mappatura e valorizzazione delle storiche filande del territorio pesarese, in collaborazione con l’Archivio di Stato, la storica Cristina Ravara Montebelli, la tessitrice Mary Paolucci, Diana Mantegazza del CREA e con il contributo dell’Archivio Stroppa Nobili.

Coordinati dalla professoressa Wilma Cangiotti, gli studenti hanno geolocalizzato su una piattaforma europea i luoghi della seta locali: dai siti delle antiche filande fino alla sede dell’attuale Liceo, dove sono custoditi il raro telaio Jacquard e un ricco patrimonio di tessuti, oggi raccolto nel museo TAME. "In classe abbiamo creato quattro gruppi di lavoro – ha raccontato Cristina Ravara Montebelli – dedicati a specifici temi: storia della scuola, materiali del Museo, stesura di schede in inglese e realizzazione di disegni originali". I materiali sono ora parte di una mappa digitale consultabile online (aracneproject.eu), che raccoglie testimonianze da diversi paesi del continente.

Per Sara Cambrini, direttrice dell’Archivio di Stato, il progetto è stato un’evoluzione naturale del successo della mostra Vie di Seta pesaresi ospitata dall’Archivio in occasione delle passate Giornate FAI. "Un tema molto sentito, che ha valorizzato i documenti custoditi e aperto un dialogo con la scuola. Lavorare su questi materiali – ha aggiunto – ha favorito lo sviluppo di una didattica aperta al territorio". Grande attenzione anche alla dimensione creativa: le attività si sono estese a laboratori di moda e stampa serigrafica manuale con abiti realizzati dalle classi che verranno presentati il prossimo 23 maggio nel corso di una sfilata organizzata dal Liceo. Tra i partner anche il Comune di Pesaro. Per l’assessore all’Ambiente Maria Rosa Conti "si tratta di una progettualità a cui tengo tantissimo, trasversale ad ambiente e tecnologia. Un’esperienza da replicare con altri percorsi a livello europeo".

A confermare l’impatto positivo dell’iniziativa è la dirigente scolastica Serena Perugini: "Questo progetto ha dato ai ragazzi strumenti professionali e orientativi importanti, rafforzando il legame con il patrimonio tessile, centrale per un liceo con una sezione di fashion design". Infine, Diana Mantegazza del CREA ha sottolineato il valore europeo dell’iniziativa, ricordando che "i lavori degli studenti verranno presentati a giugno in un evento aperto a tutte le scuole partner, provenienti da Georgia, Spagna e Slovenia, e saranno valutati da una giuria di esperti. Il progetto si concluderà nel 2026 ma la mappa rimarrà attiva e aperta a nuovi contributi".

Leonardo Damen