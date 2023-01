Alla ricerca di Pessoa partendo dagli scritti

"Io Pessoa e i miei mille volti – Viaggio tra poesia e sogno da Il marinaio e altri scritti di Fernando Pessoa" per la regìa di Antonella Gennari – che ne ha curato anche la drammaturgia – e Mario Cipollini, è il titolo dell’opera che apre la Stagione teatrale della Piccola Ribalta di Pesaro. In scena si va domani alle ore 21 e domenica 29 alle 17, nella sede di via dell’Acquedotto.

Fernando Pessoa, poeta portoghese, è considerato accanto a Neruda uno dei poeti più rappresentativi del XX secolo. Nonostante ciò la sua opera è conosciuta pochissimo e in parte ancora da tradurre e ricomporre. Pessoa ebbe in vita poca cura delle sue opere, quasi 60 libri furono trovati alla sua morte gettati alla rinfusa dentro un baule. Ciò ha creato non pochi problemi ai critici che lo stanno ancora studiando.

Ma il suo essere una figura così enigmatica ha catturato l’attenzione dei registi, affascinati in particolare dai suoi eteronimi, altri se stesso che vivono e respirano al suo posto ed insieme a lui, al punto da attribuire loro anche le sue opere. Ed è a queste maschere viventi, con cui Pessoa ha espresso la sua singolare e variegata personalità, "che si è tentato di dare vita sul palco – afferma Antonella Gennari – anche attraverso una originale rilettura de “Il marinaio“ l’unico testo teatrale lasciatoci da Pessoa, unitamente ad un’accurata e significativa scelta di altri scritti". Scrive di lui J. Saramago: "Fernando Pessoa non riesce mai ad essere sicuro di chi fosse... ma grazie al suo dubbio possiamo riuscire a sapere un po’ di più chi siamo noi…". Imperdibile.

Prenotazioni tel. 349 85 09 796 oggi dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. Prevendita e vendita solo nei giorni di spettacolo domani dalle ore 20 e domenica dalle ore 16. Biglietti da 12 a 10 euro.