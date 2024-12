Alla riscoperta dei nostri borghi con l’occhio attento dei ragazzi

Dopo aver realizzato “La bottega di Aurelio“, docufilm sulla storia dei trampolieri di Schieti, il Liceo artistico di Urbino rilancia e aumenta il proprio raggio di azione, andando alla scoperta di sei borghi del territorio per raccontarne tradizioni e atmosfera, attraverso filmati e fotografie.

Il progetto, dal titolo “Alla riscoperta dei borghi“, è stato commissionato dal Comune di Urbino nell’ambito dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (Pcto), l’alternanza scuola-lavoro.

"Ne è protagonista la classe 4ª A, indirizzo di Fotografia e cinema, con i docenti Giuseppe Angeli, Alessio Valeri ed Emanuela Alessandroni – ha spiegato la dirigente, Lucia Nonni –, che sta realizzando un volume fotografico e un documentario. Siamo ancora nella fase iniziale, in cui si va sui luoghi per conoscerli, ma i 30 studenti hanno già mostrato grande soddisfazione per l’iniziativa. Queste occasioni d’incontro con gli abitanti – artigiani, agricoltori e anziani che ne custodiscono storia e segreti – creano anche un interessante dialogo intergenerazionale".

Giovedì, gli studenti hanno presentato delle anteprime di ciò che sarà il prodotto finale, mostrando i vari livelli di lavoro che stanno seguendo: la parte fotografica ha una sezione che rappresenta più fedelmente i borghi e una più astratta, ma entrambe danno importanza a come ciascuno dei 30 giovani abbia visto tali luoghi; la parte audiovisiva è basata su un’opera di condivisione, con il lavoro partito da una riunione di dialogo e studio, da cui è emersa la voglia narrare i borghi in maniera poetica. Così, nel racconto, essi sono rappresentati come un viandante, un poeta errante che fa emergere le emozioni che comporta vivere in tali paesi.

"La poesia è un’arte dimenticata dai più, come i borghi, ma è molto sentita e amata da chi ancora la tiene in vita – hanno spiegato gli studenti –. Ringraziamo prima di tutto le classi che stanno partecipando, poi chi ci ha portato nei luoghi: Guido Edera per Schieti, Paolo e Otello Sanchioni di Canavaccio, Francesco Duranti dell’Archivio di Stato, Gianfranco Burattini di Pieve di Cagna, il circolo culturale Pieve di Gaifa, con Giuliana Carletti e Matteo Bartolucci, Roberto Borgiani e Annamaria Capellacci di Castelcavallino, Michele Piersantini e Claudia Guidi di Miniera, Rosa Pilli di Ca’ Mazzasette. Infine ringraziamo la dirigente Nonni, i docenti, l’assessore Massimiliano Sirotti, che è stato il primo a credere in noi, il Comune e la Regione".

Il prodotto sarà pronto per febbraio e Sirotti spiega che sarà poi diffuso anche sui canali del Comune: "Il turista e il visitatore devono sapere che intorno a Urbino c’è un territorio che può offrire tanto. In questo progetto credo molto, perché va nella direzione di valorizzare il patrimonio dei borghi, ed è stato possibile grazie anche a tutti i residenti che, interpellati da noi, si sono adoperati per accompagnare i ragazzi. L’obiettivo è pubblicare anche un libro, con una parte fotografica e storica dell’esperienza che hanno vissuto i ragazzi".

Nicola Petricca