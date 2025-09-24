Taser, dibattito tra utilità e limiti

Massimo Pandolfi
Taser, dibattito tra utilità e limiti
Pesaro
Alla riscoperta dell'ironia di Marcello Marchesi
24 set 2025
LEONARDO DAMEN
Cronaca
Alla riscoperta dell’ironia di Marcello Marchesi

Fu maestro della freddura e dei giochi di parole. Casa Bucci ospita ’Le Canzoni di un Battutista’

Fu maestro della freddura e dei giochi di parole. Casa Bucci ospita ’Le Canzoni di un Battutista’

Fu maestro della freddura e dei giochi di parole. Casa Bucci ospita ’Le Canzoni di un Battutista’

Battute affilate e note jazz per riscoprire l’ironia fulminante di Marcello Marchesi (foto). Venerdì 26 settembre alle 21 Casa Bucci ospita "Le Canzoni di un Battutista", concerto-racconto che fa da anteprima a PesaroPoesia25, nuovo cartellone dedicato alla parola in versi. Protagonista sarà Mariarosa Bastianelli, curatrice dell’archivio Marchesi, accompagnata da Valerio Scrignoli alla chitarra e Ludovico Carmenati al contrabbasso, in un omaggio "scanzonato, ironico, divertente ma intelligente – spiega l’ideatrice Viviana Bucci – come l’arte di Marchesi e come il cardine che abbiamo immaginato per questo festival". Marchesi, maestro della freddura e dei giochi di parole, fu regista di rivista e cinema, autore di testi per Sordi e Tognazzi, paroliere, pubblicitario e talent scout di Gino Bramieri, Walter Chiari, Gianni Morandi, Sandra Mondaini, Cochi e Renato. "È stato un autore importantissimo, ancora poco conosciuto per la quantità di cose che ha fatto – aggiunge Bucci – e qui viene riscoperto con una fruizione nuova. La curatrice dell’archivio, inoltre, è pesarese".

L’anteprima anticipa la presentazione di PesaroPoesia25, il "festival che era meglio non fare", come recita provocatoriamente il titolo, in programma dal 12 ottobre al 2 novembre e firmato da Società dell’Uso con il contributo del Comune di Pesaro e Coltiva la Capitale, in collaborazione con Le Voci dei Libri, Bertoni Editore e Libreria Il Catalogo.

Leonardo Damen

