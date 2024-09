"Alla Rocca malatestiana incuria e abbandono". Rifondazione chiede alla Giunta di intervenire

Come quasi ogni città italiana, per quanto piccola, anche Fossombrone ha la sua quota di beni culturali, non foss’altro perché ha una storia più che bimillenaria. La conservazione di un patrimonio simile non è facile, ma secondo Rifondazione la Giunta attuale non si impegna abbastanza. Scrive il Circolo forsempronese: "Fossombrone ha molti beni culturali e il problema della loro conservazione è all’ordine del giorno. Fra questi spicca la Rocca malatestiana, con il possente caput carenato realizzato da Federico da Montefeltro su disegno di Francesco di Giorgio Martini. Il cortile meridionale e orientale delimitato dalla rete di recinzione è abbandonato, tra arbusti, ginestre e rovi che danno il senso dell’incuria, ancor più ora che è ripresa un’attività importante di ristorazione e accoglienza. Senza contare l’impossibilità di visitare le stanze interne del maschio, già oggetto di restauri. Ma non è tutto. Nel 2012, per conto della Soprintendenza di Ancona, la professoressa Anna Lia Ermeti, docente di Archeologia medievale dell’Università di Urbino, ha effettuato un sondaggio nell’area tra le due torri occidentali e un muro a difesa della rocca. Lo scavo ha dato due risultati: frammenti lapidei e una vasca rettangolare lunga 4 metri e larga 2,75, alla quale si accedeva scendendo alcuni gradini. Alcuni vi hanno visto l’impluvium di una villa rustica, ma per noi era un battistero. Ai non cristiani era impedito l’accesso alla cattedrale, permesso dato solo a chi si era prima fatto battezzare. Il battesimo avveniva allora per immersione, non era individuale ed era solo per chi aveva compiuto 25 anni. A suo tempo la vasca fu coperta per proteggerla, ma la protezione va controllata e la foto dimostra che parte del tetto è sfondato e che è necessario intervenire. Il 2022 era il sesto centenario della nascita del duca Federico e poteva, anzi doveva, essere l’occasione buona per provvedere. Ma la maggioranza di Fossombrone, come è noto, non ha nemmeno un assessore alla cultura e ai beni culturali".

a. bia.