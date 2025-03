"Alla Rsa Tomasello si può allungare la vita. Basta una modifica"

"L’edificio che oggi ospita la RSA Tomasello si può e si deve allungare la vita". Ad esserne convinto è Giampiero Bellucci, segretario comunale dem che ha spiegato le ragioni della propria convinzione. Per farlo ha mostrato le planimetrie dell’area di Muraglia dove sorgerà il nuovo ospedale: "Sovrapponendo l’esistente con l’idea progettuale emerge che basterebbe spostare di pochi metri verso sud il nuovo edificio ospedaliero per allungare la vita dell’edificio che ospita la Rsa Tomasello". Questa operazione, permetterebbe la continuità del servizio sociosanitario, fondamentale per 24 pazienti, "fino alla conclusione del nuovo ospedale o fino – continua Bellucci – alla fase in cui la Rsa sarà demolita per eseguire le sistemazioni esterne a parcheggio".

Facciamo un passo indietro: per il prossimo settembre la Regione ha previsto la demolizione di alcune strutture che con il loro ingombro disturbano la realizzazione del nuovo ospedale. Tanto che quando la giunta Acquaroli ha presentato pubblicamente "il progetto di fattibilità tecnica ed economica" da 7, 1 milioni di euro nella sala della Repubblica del Teatro Rossini, è diventato incontrovertibile che l’edificio della Rsa Tomasello, in via Barsanti, verrà piallato per lasciare il campo ad un’area parcheggio utile al pronto soccorso previsto proprio da quel lato.

Per la cronaca il valore complessivo pagato dalla Regione quale corrispettivo per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione di fattibilità essendo comprensiva di varie voci – coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con riserva di affidamento dei servizi di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione – arriva a 17.994.969 euro. Il tipo di appalto è integrato: chi parteciperà alla gara per aggiudicarsi il lavori di costruzione dovrà dotarsi di un proprio progetto esecutivo.

Solidea Vitali Rosati