"Alla sagra sì. Ma in Consiglio no"

FANO

"La Regione e il presidente Acquaroli dopo 5 mesi non hanno trovato il tempo di rispondere a Fano alla richiesta di un consiglio comunale monotematico sulla sanità". E’ quanto afferma il consigliere comunale di Noi Giovani, Edoardo Carboni, che aggiunge: "Eppure si è trovato il tempo di partecipare a tutte le sagre regionali a passo di selfie. D’altronde, capisco che sia difficile giustificare le liste di attesa in difficoltà, gli ospedali carenti di personale, l’investimento in cooperative e medici a gettone invece di valorizzare le professionalità delle strutture pubbliche e la mancata attivazione dei 50 posti letto per l’ospedale di Fano".