Alla scoperta degli angoli più suggestivi di monte Nerone

Il Monte Nerone e i suoi magnifici scenari sono soggetto sempre di più di lunghe passeggiate all’insegna dell’avventura. Il primo evento di questa che è considerata una vera passione si svolgerà sabato 25 gennaio. A proporlo è Gianluca Dormicchi di Piobbico, guida ambientale escursionistica abilitato dalla Regione Marche.

"Considerato le previsioni meteo per i prossimi giorni ed il graduale scioglimento in quota della neve- spiega il Dormicchi- sabato torneremo a visitare con un nuovo e inedito supertrek a numero chiuso, la giurassica gola di Pian dell’Acqua, la più remota e selvaggia del Nerone, impreziosita in questo periodo da cascate fra le più spettacolari del versante sud neroniano. Se ci saranno le condizioni ne visiteremo alcune ai più sconosciute e che solo in pochi hanno già visitato con me. Le cascate del Nerone sono tra le più belle dell’Appennino umbro-marchigiano, una sorprendente conoide di detrito di origine glaciale, camminando immersi in un fitto bosco di aceri, roverelle, carpini neri e bianchi, ornielli e faggi in veste invernale ed in un sottobosco ricco di felci, vitalbe, pungitopo comune e bislingua, habitat ideale della Salamandrina dagli occhiali".

"In particolare - aggiunge Gianluca Dormicchi - per raggiungere l’ultima spettacolare cascata a chiusura del percorso, proveremo l’emozione di camminare in un canyon lungo una quarantina di metri con pareti alte trenta, che cadono a perpendicolo fin quasi a toccarsi. Chi ama l’avventura e magari è appassionato anche di fotografia non può mancare. Insieme vivremo una giornata di sana avventura e sano divertimento, nel massimo rispetto del luogo che visiteremo, ancora integro e dai fragili equilibri come pochi altri a Monte Nerone. Difficile soprattutto perché per raggiungere le cascate che visiteremo, dovremo necessariamente risalire e guadare più volte il torrente con i piedi in acqua, camminando in un ambiente scivoloso che necessita attenzione, destrezza e spirito d’avventura. Occorre vestirsi a strati (a cipolla) e per chi li ha (non obbligatori) consigliati pantaloni e/o ghette impermeabili; portare un cambio asciutto da lasciare in auto (pantalone, calzini e scarpe) da indossare al ritorno. Pranzo al sacco e acqua a sufficienza".

Per informazioni Gianluca Dormicchi WhatsApp al 339 3734504.

Amedeo Pisciolini