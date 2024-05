Alla scoperta dei segreti della biblioteca Albani. Un grande patrimonio musicale tutto da scoprire

Domani alle ore 18 a Palazzo Montani Antaldi si terrà l’ultimo incontro di “Echi rossiniani. Tra musica e parola“, il ciclo di appuntamenti organizzato dal Circolo “Amici della lirica Gioachino Rossini“.

Brunella Paolini (foto), direttrice dell’Ente Olivieri, Biblioteca e Musei Oliveriani, e coordinatrice del lavoro di riscoperta e digitalizzazione dell’Archivio Albani, svelerà i segreti della Biblioteca Musicale della famiglia Albani, tesoro inestimabile custodito a Villa Imperiale.

Sarà un viaggio alla scoperta di codici musicali di importanza capitale per la storia della musica occidentale, custoditi in una delle collezioni artistiche, bibliografiche e documentarie più imponenti e famose al mondo. Grazie alla disponibilità degli eredi della famiglia Albani il fondo, contenente migliaia di documenti in gran parte inediti, è diventato accessibile al pubblico attraverso la sua riproduzione digitale.

La scoperta dei codici musicali, avvenuta grazie all’intuizione del liutista di fama internazionale Franco Pavan, ha avuto enorme rilevanza per la storia musicale occidentale. Il corpus albaniano si colloca a pieno titolo come la collezione privata più importante al mondo, rivelando un profilo unico che copre un periodo della storia di famiglia che va dal 1590 al 1640, cruciale per la storia del liuto.

I compositori fino ad ora individuati, sono principalmente legati al mondo romano, come Lorenzino Tracetti, il Cavaliere del Liuto (Vincenzo Pinti) e Johannes Hieronimus Kapsperger, liutista della famiglia Barberini e di papa Urbano VIII. Ingresso libero. Info 329 1420737

ma. ri. to.