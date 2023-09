Alla scoperta del Depero “bizzarro“

La mostra su “Depero e i futuristi delle Marche“ a Palazzo Bracci Pagani di Fano volge al termine (sarà visitabile fino al 1° ottobre). Il bello delle mostre come questa – voluta dalla Fondazione Carifano – è che ci sono anche momenti culturali molto intensi per assecondare il flusso intellettuale creato dalla suggestione dell’esposizione. Dopo gli incontri con Giordano Bruno Guerri, Lorenzo Bavaj e Maria Chiara Mazzi è adesso il momento di parlare del "Depero: Futurista “eccentrico“".

Per esaminare la discussa figura, personalità e arte di uno dei maggiori esponenti e fondatore, assieme a Boccioni e Balla, del movimento Futurista, l’appunamento è con Maurizio Scudiero, curatore dell’Archivio Depero a Rovereto e il maggior esperto del Futurismo a livello internazionale (sabato 23 alle ore 17,30 nella sala di rappresentanza della Fondazione Carifano, via Montevecchio 114, ingresso libero; seguirà la visita alla mostra guidata da Riccardo Tonti Bandini).

Scudiero racconterà Fortunato Depero (1892 - 1960) nelle sue poliedriche vesti di pittore, scultore, designer, pubblicitario, scenografo di teatro, regista, coreografo e interprete di quello spirito libertario e innovativo che lo portò, unico fra i Futuristi, a soggiornare per più di una volta a New York e a confrontarsi con la effettiva realizzazione di quel “Futuro“ solo immaginato dai Futuristi italiani ma già in essere nella metropoli nordamericana. Scudiero definisce Depero “eccentrico“ non perché bizzarro, ma perché andava oltre l’ortodossia di un Futurismo che a un certo punto gli andava stretto e lo induceva ad "allontanarsi dal centro" di un movimento fatto solo di pittura e scultura verso il più ampio scenario di una vita e di un’arte vissuta in tutti i suoi più vari aspetti. Maurizio Scudiero – che rilancia già dagli anni Ottanta la figura di Depero sulla scia degli studi avviati da Bruno Passamani – con la morte di Enrico Crispolti è di fatto lo storico di riferimento per il Futurismo.

La mostra su Depero fa parte del progetto “Arte Contemporanea“, che ha visto la Fondazione Carifano sponsor della iniziativa, ed ente capofila unico dopo che nel passato anche altre Istituzioni pubbliche e Associazioni culturali private vi avevano partecipato. "Sarebbe auspicabile un ritorno a quella sinergia di intenti che aveva prodotto lusinghieri risultati", commentano gli organizzatori della mostra e degli eventi collaterali. "Il Comune – proseguono – aveva espresso disponibilità nei confronti di un progetto esecutivo che le è stato presentato a proposito dell’Arte Urbana, attraverso un confronto fra classicità e arte contemporanea; spero che ci sia un seguito. La Fondazione Carifano sta lavorando affinché l’attuale intervento sul tema delle Avanguardie storiche italiane del Novecento, iniziato con il Futurismo, possa proseguire nei prossimi anni con l’Arte Povera e la Transavanguardia; senza trascurare la possibilità di presentare altri movimenti e autori".