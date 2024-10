Alla scoperta del patrimonio musicale

Dopo l’avvio online (15 ottobre), da oggi a domenica, Pesaro accoglie "Tum il Festival del turismo culturale", l’evento che esplora il patrimonio musicale cittadino. Tre giornate di concerti per strada e dal balcone, incontri con chi fa musica, djset e passeggiate molto speciali e performance pensando a Rossini.

Pillole del programma. Oggi, dalle 17 alle 20, tra viale della Repubblica e piazzale della Libertà, Tum apre le porte a "Piano Pianissimo/Forte Fortissimo" di Oceano Adriatico per una nuova edizione di "Concerti Piccoli", con l’esibizione di artisti/band. Domani, dalle 12 alle 15.30, dibattito al Circolo Mengaroni di via Bertozzini, per disegnare una mappa della scena musicale locale, passata e contemporanea, in relazione anche alle varie correnti e ondate che l’hanno influenzata. Tra le 12 e le 13 l’iniziativa "Se Seattle avesse il mare", un incontro tra generi e generazioni per ricostruire assieme la memoria condivisa della musica alternativa pesarese

Alle ore 14:30 - 15:30 "Adriatico: un oceano da inventare, da Senigallia a Fano, passando per Pesaro: come il mare di casa ha plasmato l’immaginario degli artisti di questa terra".

Domenica ci sarà "Pesaro coast to coast" dalle 15 alle 16.30, Partenza e arrivo: piazza del Popolo (a piedi oppure in bicicletta) Evento a pagamento: con una guida speciale, Vittorio Ondedei - musicista, organizzatore di eventi – si andrà alla scoperta dei luoghi che sono nella mente e nel cuore di ogni pesarese appassionato delle sette note. In collaborazione con Rockit Guide: Dario Falcini, direttore Rockit; Vittorio Ondedei, artista.

Programma e info: www.turismomusicale.net