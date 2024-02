Alla scoperta della coreografia con gli incontri "l’Italia in Europa"

Se è misura di tutte le cose, come si credette nel Rinascimento, l’Uomo è abile a riprodurre tracciandola la perfezione dell’universo? Questo è il senso di certe danze “basse“, cioè di corte e signorili, contrapposte alle danze “alte“, più carnascialesche e un po’ plebee. Nei "laboratori" delle corti rinascimentali – da Urbino a Mantova, da Firenze a Milano e a Ferrara – venne dunque ideato e plasmato un "corpo danzante", di proporzioni divine, in grado di restituire la perfezione e l’armonia del macrocosmo celeste e di ogni struttura sociale e politica di quaggiù, che intendeva esserne il rispecchiamento armonioso. Di ciò parla venerdì 9 alle ore 18 nell’auditorium di palazzo Montani (piazza Antaldi, 2 - Pesaro) Alberto Ausoni, docente di Storia dello spettacolo presso l’Accademia di Belle Arti di Torino, in una conversazione sul tema "Alla ricerca del corpo eloquente. L’eredità coreografica italiana e le ibridazioni d’oltrefrontiera", seconda conversazione nell’ambito del ciclo “L’Italia in Europa. Episodi di cultura comune europea“ curato da Chiara Agostinelli in collaborazione con Lucia Ferrati.

In tempi in cui ci si interroga sul futuro dell’Unione Europea, l’intero ciclo intende sottolineare come l’Italia abbia già contribuito, da secoli, a "fare" l’Europa e a influire fortemente sulla cultura d’Oltralpe. Con questa conversazione si vedrà come, attraverso la danza, l’Uomo si sia avvicinato alle forme e agli archetipi del cosmo, elaborando un sistema di teorie, trattati e schemi grafici destinato a circolare ben oltre i confini d’Italia, per poi essere sottoposto nei secoli a trasformazioni, ibridazioni e curiosi innesti. L’ingresso è libero.

Si ricorda che “L’Italia in Europa“ è riconosciuta come attività formativa per i docenti della scuola secondaria di I e II grado (piattaforma S.O.F.I.A., corso ID 90819). “L’Italia in Europa“, giunta alla seconda conferenza, è proposta dalla Società pesarese di studi storici, dal Liceo “Mamiani“, dal Liceo “Marconi“ e dall’Ipssar “Santa Marta“. L’iniziativa si avvale del patrocinio della Presidenza del Consiglio comunale di Pesaro e dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo; si svolge inoltre collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, con l’Ente Olivieri-Biblioteca e Musei Oliveriani e con gli Amici della Biblioteca Oliveriana.