Alla scoperta della cultura con “Pesaro Walking“ Ogni sabato un percorso

Pesaro Walking organizza una serie di passeggiate culturali settimanali nel cuore del centro storico di Pesaro, a cura della guida turistica abilitata della Regione Marche Elena Bacchielli. L’iniziativa è patrocinata dall’Associazione femminile Fidapa di Pesaro (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari), in collaborazione con la presidente Raffaella Vori.

Si comincia sabato 4 alle ore 16, con un omaggio alla storia della famiglia pesarese dei Benelli, il cui nome si è imposto in tutto il mondo in campo motociclistico: precursori e innovatori nel produrle e campioni assoluti nel guidarle, tanto da far meritare a Pesaro nel 2017 la denominazione di “Terra di Piloti e Motori“. Non mancherà una tappa all’interno del Museo Officine Benelli.

Sabato 11 febbraio alle 15,30, visita al rinnovato Museo archeologico Oliveriano per conoscere la storia di Annibale degli Abbati Olivieri e della sua collezione, che rappresenta il nucleo originario del museo. La domenica seguente, il 12 febbraio alle 17.30, occasione straordinaria per visitare la Pesaro Romana, in un percorso inedito tra grotte e antiche mura e fare un gustoso aperitivo immersi in antiche atmosfere.

Sabato 18 febbraio alle 16 una divertente caccia al tesoro mascherata dedicata a bambini e ragazzi tra i 5 e i 15 anni, ricca di indovinelli e gustosi premi per tutti i partecipanti. Info e prenotazioni: Raffaella Vori: 338-9764390; Elena: [email protected]