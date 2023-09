Alla scoperta della Mondolfo sotterranea. Visite guidate a quattro storiche grotte

L’Associazione delle Arti di Colli al Metauro con la Pro Loco Tre Colli di Mondolfo presenta oggi un appuntamento culturale e di intrattenimento nella parte storica mondolfese dal titolo ‘Scopri il Borgo’. L’iniziativa, patrocinata dal Comune, vedrà animare le vie centro con visite accompagnate, a quattro siti ipogei: i sotterranei di tre palazzi storici (Palazzo Silvestrini, Palazzo Sbrollini, Palazzo Briganti-Bernacchia) e della fortificazione rinascimentale Bastione Sant’Anna. "Tutti luoghi – evidenziano i promotori -, che oltre ad affascinare per la loro costruzione in tufo e mattoni, potranno raccontare storie singolari grazie agli spunti offerti da alcuni oggetti antichi sapientemente collocati e illustrati". Le visite gratuite ai sotterranei inizieranno alle 17. Dalle 19 alle 21,30, poi, al giardino pensile del Bastione Sant’Anna, si terrà il concerto della swing band ‘I pinguini innamorati’, accompagnato da un aperitivo a base di prodotti tipici locali curato dalla Pro Loco. "L’associazione ringrazia i volontari che si sono adoperati per la realizzazione di ‘Scopri il Borgo’ e i privati che hanno messo a disposizione luoghi e mezzi per offrire una Mondolfo insolita".

s.fr.