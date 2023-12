Alla scoperta delle chiese

Prosegue a Fossombrone la manifestazione "Passeggiando di chiesa in chiesa". Si tratta di un percorso guidato ad alcune chiese storiche di Fossombrone organizzato dalla parrocchia dei santi Aldebrando e Agostino. Le visite durano un’ora e mezza e hanno come tappe la chiesa di Sant’Aldebrando alla Cittadella, quella della Madonna del Popolo (o degli Zandri, l’unica in città a pianta ellittica) e quella di San Carlo. Chi vorrà potrà contribuire con una offerta a finanziare la manutenzione della chiesa della Madonna del Popolo. I prossimi appuntamenti a Capodanno, alla Befana e il 7 gennaio.