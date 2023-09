Alla Scuola del Libro è arrivata Lucia Nonni

La Scuola del Libro ha un nuovo dirigente scolastico. Ha preso servizio il 1° settembre Lucia Nonni, urbinate, classe 1980, laureata in Lettere e Filosofia, insegnante per vent’anni e poi dal 2019 preside a Pesaro e Milano. Nel suo curriculum, anche una pubblicazione sulla violenza “al femminile“, con la presentazione firmata da Margherita Hack. Al Liceo Artistico prende il posto di Bianca Maria Pia Marrè, in pensione da quest’anno.

Professoressa, non si può dire benvenuta, ma bentornata sì.

"Ero fuori Urbino da tanti anni, e ora torno nella città dove sono cresciuta e ho studiato. Anche se farò la pendolare da Pesaro, sono molto felice".

Una destinazione cercata?

"No, è arrivata per caso. Venivo da Milano e ho chiesto di tornare nelle Marche. Mi hanno assegnato la Scuola del Libro ed è stata una bella emozione. Sento una forte responsabilità, per ciò che l’istituto è e per la sua importante storia".

Una doppia novità, visto che è alla prima dirigenza di un istituto superiore.

"Mi piace cogliere le nuove sfide sempre positivamente. Amo molto questo lavoro, per cui anche se sarà impegnativa, la affronterò felicemente".

Oggi inizia la scuola: un nuovo percorso anche per lei.

"È un orgoglio guidare una delle più antiche istituzioni artistiche, che annovera competenze professionali di alto livello. Posso condividere un ricordo personale?".

Dica.

"Mio nonno Domenico è stato uno degli artefici degli splendidi libri editi dall’Istituto come compositore, e poi docente di grafica e fotoincisione. Essere qui è un’emozione da più punti di vista".

Ma oggi la scuola non vive un bel momento.

"Credo fermamente nella centralità della scuola, nel suo essere comunità educante e nel rappresentare, per molti alunni, una delle poche àncore di salvezza. Solo investendo nella conoscenza riusciremo a sconfiggere l’intolleranza".

La Scuola del Libro si distingue per i rapporti col territorio.

"È integrata col tessuto culturale, sociale ed economico circostante, con risultati che l’hanno resa un’eccellenza nazionale. Continueremo in questa direzione, coinvolgendo anche il mondo delle imprese".

Il Liceo ha due sedi: una è incompiuta e una è sotto cantiere. Cosa si può fare?

"A Provincia e Comune, che ci sono già vicini, chiediamo di sostenerci ancora. Pensiamo al completamento di Villa Maria, alla necessità di una palestra ed alla riapertura della sede di via Bramante, strategica in funzione della sua collocazione nel cuore del centro storico, al momento chiusa per lavori. Finché la situazione sarà questa, purtroppo non possiamo svolgere appieno la nostra mission nei confronti della comunità studentesca".

Conosce i grandi artisti della Scuola?

"Certo: penso a Carnevali, Sanchini, Castellani, Bruscaglia, Ceci, Lani, l’amico Logli. Alcuni li ho conosciuti personalmente nel giardino dei miei nonni. Ma anche oggi l’Istituto forma grandi nomi: al Festival di Venezia qualche giorno fa è stato premiato Simone Massi".

Pensa di stare a Urbino a lungo?

"Penso proprio che sarà una collaborazione duratura, che consenta lo sviluppo di progetti a lungo termine".

Giovanni Volponi