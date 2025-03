Alla “STrasimeno“ spiccano i maratoneti di Sant’Angelo in Vado

C’è il marchio vadese sulla maratona “STrasimeno“, corsa lo scorso weekend nel parco del lago Trasimeno. Oltre ai fratelli Lorenzo e Luca Boinega, rispettivamente sesto e ottavo classificato sulla distanza di 58 chilometri, hanno partecipato anche altre due atlete vadesi, Silveria Carciani e Albertina Ferri, tesserate per la società “Nel Dubbio Sali“ di Badia Tedalda, che come regalo per i loro 60 anni si sono regalate la loro prima maratona, sulla mitica distanza di 42,195 chilometri: "È stata una grande soddisfazione vedere i loro sorrisi al traguardo – ha detto il loro allenatore Valter Olivieri –, dimostrazione che l’età è solo un numero". Intanto proprio la società “Nel Dubbio Sali“ sta organizzando un grande evento per il 13 aprile con l’Alpe della Luna Trail. Per l’occasione è in campo anche una organizzazione sia toscana che marchigiana.

Andrea Angelini